PSG : Messi et Beckham, un accord déjà ficelé ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, Lionel Messi est déjà entrain de préparer la suite de sa carrière.

En fin de carrière, Lionel Messi souhaite néanmoins jouer au football le plus longtemps possible. Son aventure en Europe pourrait néanmoins prendre fin en 2023, à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Et pour cause, tandis qu’il est déjà acté ou presque que Lionel Messi restera dans la capitale française la saison prochaine, les tractations sont déjà nombreuses pour la suite de la carrière de l’international argentin. A en croire les informations du site Todo Fichajes, c’est aux Etats-Unis que pourrait s’écrire la suite de la brillante carrière de Lionel Messi. En effet, le média espagnol fait état de négociations très avancées entre la star du PSG et David Beckham, le propriétaire de la franchise de l’Inter Miami en Major League Soccer.

Messi à l'Inter Miami en 2023, c'est bouclé ?

Les négociations seraient extrêmement bien engagées entre Lionel Messi et David Beckham dans la mesure où le média dévoie l’existence d’un pré-accord d’ores et déjà conclu avec l’Inter Miami pour Lionel Messi à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Une grande nouvelle qui, si elle se confirme, pourrait en accompagner d’autres pour la franchise américaine. Et pour cause, David Beckham souhaite monter une équipe d’envergure internationale à l’Inter Miami dans la mesure où il aimerait également attirer Sergio Ramos ainsi que Luis Suarez, le grand ami de Lionel Messi qui évolue actuellement à l’Atlético de Madrid. Reste maintenant à voir si l’Inter Miami, dont Blaise Matuidi est officiellement devenu l’ambassadeur officiel en début de semaine, parviendra à convaincre tout ce petit monde. En ce qui concerne Lionel Messi, il y a de bonnes chances que cela aille au bout dans la mesure où « La Pulga » est annoncé aux Etats-Unis pour la fin de sa carrière depuis plusieurs années notamment pour des raisons économiques.