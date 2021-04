PSG : Mbappé va signer à Madrid, l'Espagne insiste

Dans : PSG.

La presse espagnole insiste et affirme que le choix de Kylian Mbappé est fait : il veut rejoindre le Real Madrid et ne prolongera pas avec le PSG.

Lié avec le PSG jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé arrive à un tournant de sa carrière. Prolonger à Paris signifierait s'engager à long terme dans la capitale, et retarder, voir même abandonner son rêve d'évoluer sous les couleurs du Real Madrid. Mardi dernier, la presse ibérique révélait que le Français avait choisi de rejoindre la capitale espagnole. Le principal concerné, affirme lui ne pas vouloir évoquer son cas personnel mais plutôt vouloir se concentrer sur les échéances de fin de saison avec Paris. Et vu les semaines qui attendent les Franciliens, on peut le comprendre. Toujours à la lutte pour le titre en Ligue 1 avec trois points de retard sur le LOSC à six journées de la fin, le Paris Saint-Germain s'apprête surtout à recevoir le Bayern Munich mardi soir pour un quart de finale retour explosif. À l'aller, Mbappé avait permis aux siens de créer l'exploit grâce à un doublé. Il sera attendu au tournant au match retour. Et ce sont bien ses performances européennes qui confortent Florentino Pérez dans son idée d'en faire sa priorité numéro 1 du mercato, devant Erling Haaland.

L'Espagne insiste

Mais malgré les démentis, la presse espagnole revient à la charge et confirme : Mbappé veut rejoindre le Real. Deportes Cuatro l'affirme, malgré la visite de Nasser al-Khelaïfi à l'entraînement ce lundi, la décision du champion du monde 2018 est irrévocable, il ne prolongera pas au PSG. Face à ce choix, les dirigeants parisiens se retrouvent presque contraints d'écouter les offres, sous peine de voir leur pépite quitter le club contre 0 euro l'an prochain. Une situation inconcevable au vue de la somme déboursée par le Paris Saint-Germain pour le recruter en 2017 (environ 180 millions d'euros). En cas de transfert de Kylian Mbappé, le PSG travaille déjà sur son éventuel remplaçant. Si les noms de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont un temps été évoqués, ce sont actuellement Harry Kane mais surtout Mohamed Salah qui tiendraient la corde pour remplacer le champion du monde français.