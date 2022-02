PSG : Messi est choqué par la Ligue 1

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mis en échec par la défense niçoise lundi, Lionel Messi suscite quelques inquiétudes à deux semaines du choc entre le PSG et le Real Madrid.

En l’absence de Neymar et de Kylian Mbappé, remplaçant au coup d’envoi, Lionel Messi était attendu comme l’arme offensive n°1 du Paris Saint-Germain contre Nice lundi en 8es de finale de la Coupe de France. L’international argentin a touché beaucoup de ballons mais a rarement apporté du danger sur les buts de Marcin Bulka. A l’instar de son début de saison, Lionel Messi peine à retrouver son meilleur niveau et ce n’est pas le match contre Nice qui est de nature à rassurer les observateurs. Au contraire, certains d’entre eux commencent à émettre de gros doutes au sujet du sextuple Ballon d’Or. C’est notamment le cas de Geoffroy Garétier, pour qui Lionel Messi a sans doute sous-estimé la Ligue 1. Or, l’ex-capitaine du FC Barcelone commence à se rendre compte que l’on ne passe pas si facilement dans les robustes défenses du championnat de France…

Messi a-t-il sous-estimé la Ligue 1 ?

Lionel Messi wore PSG's number 10 shirt for the first time in their Coupe de France defeat to Nice 🔟 pic.twitter.com/ltokjsNmLB — GOAL (@goal) February 1, 2022

« Messi a 34 ans et il ne va pas aller en s’améliorant sur le plan de la vitesse et de l’explosivité. Ce qui est intéressant c’est que face à Nice il touche 97 ballons, c’est l’un de ses plus gros totaux depuis qu’il est au PSG. Mais quand je le vois jouer, j’ai le sentiment qu’il croit encore qu’il a 23 ou 24 ans, qu’il va faire la différence sur une accélération. En Ligue 1, je sais qu’il découvre qu’il n’y a pas d’espace et il s’en étonne. Il découvre que les défenseurs sont extrêmement rapides, rugueux et physiques et qu’il n’a jamais d’espace. Lundi contre Nice il a réussi certains dribbles mais dès qu’il passait un joueur, il en avait un autre sur le paletot. Jamais il n’a réussi à se mettre en position de frappe car il n’a pas d’espace et au Barça, il avait une tout autre animation l’année dernière et il était beaucoup plus jeune » a analysé le consultant du Late Football Club sur l’antenne de Canal +. En grande difficulté en Ligue 1, Lionel Messi a cependant toujours le secret en Ligue des Champions, où il a marqué à cinq reprises avec le PSG. Espérons pour Paris que cela se poursuive alors que le club de la capitale aborde un match face au Real Madrid sans aucune certitude…