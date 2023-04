PSG : Messi en mode touriste, il se fait griller

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat au mois de juin, Lionel Messi vit certainement ces derniers instants au PSG. Mais l’international français compte profiter des avantages de Paris jusqu’au bout.

Buteur contre Lens samedi soir lors de la victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes (3-1), Lionel Messi a logiquement utilisé les jours de repos accordés par Christophe Galtier pour décompresser. Contrairement à ce qu’il fait de manière régulière, l’international argentin ne s’est pas envolé cette fois pour Barcelone, où il a ses habitudes durant ses jours de repos. Au contraire, Lionel Messi semble plutôt dans l’optique de profiter des derniers avantages de Paris, alors que son contrat avec le PSG prend fin au mois de juin prochain.

MESSI hoy en DISNEY🎬pic.twitter.com/QQ77dwMv4r — Messi Goat (@Luis_LeoMessi) April 17, 2023

La presse espagnole rapporte que le champion du monde 2022 a été aperçu avec sa famille à Disneyland Paris. Malgré une casquette et une capuche, l’ex-n°10 du FC Barcelone n’est pas passé incognito. Alors qu’il se promenait dans le parc avec sa femme Antonela Roccuzzo et ses enfants, Lionel Messi a été repéré et plusieurs fans de l’homme aux 800 buts en professionnel lui ont demandé des photos et des autographes.

Lionel Messi a joué le jeu avec les fans à Disney

Bien que dérangée sur un moment de temps privé avec sa famille, La Pulga a joué le jeu et a comblé les fans présents sur place en prenant de multiples selfies et en signant bon nombre d’autographes. Sur les réseaux sociaux, de nombreux clichés de Lionel Messi dans le parc d’attraction ont été publiés et sur chacun d’entre eux, on peut voir le sourire sur les lèvres de Lionel Messi et des membres de sa famille. Malgré quelques sifflets à son encontre au Parc des Princes et alors que son aventure avec le PSG est en passe de prendre fin, la star argentine a tout de même à cœur de laisser une bonne image dans la capitale française, où il n'a pas pu s'empêcher de faire un tour avec ses enfants au parc d'attraction le plus visité d'Europe, notamment par les touristes du monde entier qui viennent profiter de la capitale française.