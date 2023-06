Marcus Thuram au PSG, ce n’est plus aussi simple

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram a décidé de franchir un cap dans sa carrière. L’attaquant français va rejoindre une équipe plus ambitieuse comme le Paris Saint-Germain. Mais pour le club de la capitale, le dossier s’avère plus compliqué que prévu.

En attendant la signature annoncée de l’ailier droit Marco Asensio, le Paris Saint-Germain souhaite encore renforcer son secteur offensif. Le poste d’avant-centre fait partie des priorités de Luis Campos qui travaille notamment sur la piste Marcus Thuram. Une belle affaire en perspective puisque l’attaquant de 25 ans a décidé de quitter le Borussia Mönchengladbach à la fin de son contrat cet été.

Un nouveau concurrent pour le PSG

Le club de la capitale lui a déjà transmis une offre intéressante, à savoir un bail de 5 ans assorti d’un salaire annuel à 6 millions d’euros. Sans surprise, la proposition du Paris Saint-Germain, sur le plan financier, dépasse celle du Milan AC. Le journaliste italien Nicolo Schira croit savoir que les Rossoneri ne lui proposent que 4,5 millions d’euros par an, sans compter divers bonus. Pour compenser la différence, le pensionnaire de Serie A tente de convaincre Marcus Thuram avec une place importante dans l’effectif.

Les frères Thuram se retrouvent à Clairefontaine 🤗 pic.twitter.com/DAoYA7uSrX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 9, 2023

Le Paris Saint-Germain doit donc rester méfiant, d’autant que l’international tricolore, actuellement en sélection, côtoie les Milanais Mike Maignan, Theo Hernandez et Olivier Giroud qui vont forcément essayer de l'attirer. Mais ce n’est pas tout. Le champion de France devra aussi garder un œil sur le RB Leipzig. Le média Sky Germany affirme que le club allemand se mêle à la lutte pour le fils de Thuram.

A priori, l’ancien Guingampais représente un plan B, la formation de Bundesliga étant pour le moment focalisée sur Loïs Openda. Rappelons que l’attaquant belge souhaite rejoindre Leipzig, dont les offres à 30 et 32 millions d’euros ont été refusées par Lens. Les Sang et Or réclameraient 45 millions d’euros pour leur buteur. Un montant qui risque d’inciter Leipzig à jeter son dévolu sur Marcus Thuram.