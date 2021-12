PSG : Adieu Pochettino, Manchester United n'attend que lui !

Dans : PSG.

Mauricio Pochettino a été conforté dans son poste d'entraîneur du PSG par Leonardo, mais le coach argentin est toujours attendu avec impatience du côté d'Old Trafford.

Leonardo a conforté Mauricio Pochettino dans son poste d’entraîneur du PSG, et sauf surprise l’ancien manager de Tottenham ira au moins jusqu’au bout de l’actuelle saison, avec toujours dans l’air du temps le fait que Zinedine Zidane le remplace sur le banc du club de la capitale en 2022-2023. Du côté des supporters parisiens, on s’impatiente de voir partir le technicien argentin, lequel fait désormais l’unanimité ou presque contre lui dans les tribunes du Parc des Princes, et le fait de savoir que son départ ne sera pas acté en cette fin d’année chagrine pas mal de monde. Pour Mauricio Pochettino, il va falloir réussir deux challenges, enfin mener le Paris Saint-Germain vers le titre suprême en Ligue des champions, tout en faisant pratique à son équipe un jeu digne des stars que sont Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Pour l’instant c’est un fiasco, car si le PSG est facile leader de la Ligue 1, les prestations parisiennes sont insipides.

Pochettino meilleur entraîneur possible pour Manchester United

Au sein même du vestiaire, des questions se poseraient de plus en plus sur le style imposé par le coach argentin. Interrogé sur ce sujet il y a quelques jours, Pochettino avait expliqué qu’il n’était pas perturbé par ces attaques récurrentes : « Je suis très tranquille, je comprends que je suis au Paris Saint-Germain, c'est une lumière qui brille énormément. C'est normal, on est qualifié en Ligue des Champions et on compte 11 points d'avance en championnat, je comprends qu'il faut dire des choses et chercher des aspects à améliorer. Je respecte toutes les opinions. On doit mieux jouer ? Oui. On doit s'améliorer dans plusieurs domaines ? Oui. » Si Mauricio Pochettino est aussi serein, c’est qu’il a visiblement compris que son avenir était assuré que ce soit au Paris Saint-Germain…ou à Manchester United.

Car au lendemain du nul des Red Devils contre Newcastle, et au moment où Ralf Rangnick ne fait déjà plus l’unanimité, le technicien argentin fait toujours saliver les anciens joueurs mancuniens. Consultant très écouté de Sky Sports, Gary Neville réclame lui la venue de Mauricio Pochettino et personne d’autre pour devenir entraîneur d’une équipe dans le dur. « Je pense que United aura le bon entraîneur pour le long terme à la fin de la saison (…) J’espère que ce sera Pochettino, il a de l’expérience en Premier League et il est adepte d’un bon football. C’est le bon moment pour Pochettino de monter en puissance, il sait gérer des stars. Je l’ai toujours apprécié et j’ai adoré la façon dont il fonctionnait. Il correspond à Manchester United, il travaille bien avec les jeunes joueurs, tire le meilleur de son effectif, c’est vraiment un bon entraîneur. Pour moi, le favori ce sera lui, mais il a un poste au PSG et s’il réussit à Paris, ils ne le laisseront pas partir », reconnaît l’ancien défenseur de Manchester United.