PSG : Messi pousse Icardi dehors, l’Italie jubile

Dans : PSG.

Avec la probable signature de Lionel Messi au PSG dans les prochains jours, Mauro Icardi pourrait prendre la décision de quitter Paris.

Et pour cause, la concurrence va devenir injouable pour l’avant-centre du Paris Saint-Germain avec Lionel Messi en plus d’Angel Di Maria, Kylian Mbappé ou encore Neymar. Buteur contre Troyes lors de la première journée de Ligue 1, Mauro Icardi n’est pas vraiment un chouchou de Mauricio Pochettino et ne dirait pas non à un retour en Italie. Cela tombe bien, la Gazzetta dello Sport affirme dans son édition du jour que la Roma de José Mourinho est extrêmement intéressée par ses services, à l’heure où Edin Dzeko est en partance pour l’Inter Milan. Si le départ du Bosnien chez les Nerrazzuri venait à se confirmer, alors il est clair que Rome ferait son maximum pour attirer Mauro Icardi lors de ce mercato estival.

Mourinho veut Icardi à Rome

Le journal italien affirme dans son édition du jour que Mauro Icardi « souffrirait encore plus de la concurrence au PSG » avec la signature de Lionel Messi, et que son départ va finir par devenir inévitable, d’un point de vue sportif mais également économique. Et pour cause, malgré des fonds sans limite, le Qatar doit revenir à la raison en contrôlant davantage sa masse salariale. Le départ de Mauro Icardi soulagerait grandement les finances du PSG, l’ancien capitaine de l’Inter Milan faisant office de gros salaire au sein du vestiaire parisien. Reste maintenant à voir quelle sera la somme réclamée par le Paris SG pour laisser filer Mauro Icardi, recruté pour 50 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan. Le journal aux pages roses dévoile par ailleurs qu’en cas d’échec dans le dossier Icardi, l’AS Roma de José Mourinho pourrait activer les pistes Alexandre Lacazette (Arsenal) ou Gianluca Scamacca (Sassuolo). Mais la priorité n°1 du Special One se nomme bel et bien Mauro Icardi…