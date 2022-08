PSG : Messi de retour au Barça, première clim pour Laporta !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, Leo Messi a sorti le grand jeu avec le PSG face à Clermont en Ligue 1. La Pulga semble enfin lancée avec le club de la capitale, malgré des rumeurs le renvoyant à Barcelone.

Leo Messi a connu une première saison très difficile sous les couleurs du PSG. Le septuple Ballon d'Or quittait son cocon du Barça et n'avait pas fait toute la préparation avec le club de la capitale. Tout le contraire de ce nouvel exercice. D'ailleurs, Leo Messi apparait très en forme, que ce soit techniquement ou physiquement. Déjà impressionnant lors du Trophée des champions contre le FC Nantes, la Pulga a de nouveau fait la différence ce samedi soir en Ligue 1 face à Clermont. A la clé, un doublé dont un chef-d'oeuvre et des critiques très positives de la part des fans et des observateurs. Malgré tout, des rumeurs circulent toujours sur un possible retour de Messi en fin de saison prochaine au Barça, même si l'Argentin aura la possibilité de prolonger son bail à Paris.

Messi au Barça, un silence pesant

Leo Messi est arrivé à Barcelone ce dimanche en début d'après-midi. Les journalistes enchaînent les questions sur un éventuel retour au Barça, il reste muet 🤐



pic.twitter.com/epo8YY7G8z — Florent Torchut (@FlorentTorchut) August 7, 2022

Ces dernières heures, Messi a été aperçu du côté de Barcelone pour profiter d'un jour off. Forcément, certains ont voulu savoir si les rumeurs étaient vraies concernant un retour possible en Catalogne. Mais comme vous pouvez le voir ci-dessus, le joueur du PSG a totalement esquivé les questions sur le sujet. Un comportement qui continuera d'alimenter les fantasmes d'un retour possible de Messi au Barça. C'est en tout cas la volonté assumée de Joan Laporta et de Xavi. Ce serait sans nul doute une très belle manière de clôturer une carrière très riche. Avant d'en savoir plus sur l'avenir de Messi, il y a une saison à jouer avec le PSG mais également une Coupe du monde à disputer avec l'Argentine. En fonction des résultats avec son club et sa sélection, son avenir pourrait être amené à évoluer. En tout cas, son entente retrouvée avec Neymar au PSG a de quoi séduire et faire également peur à pas mal d'équipes du Vieux Continent.