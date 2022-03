PSG : Messi de retour au Barça, feu vert venu d'Espagne !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Malheureux du côté du Paris Saint-Germain, Lionel Messi a reçu un bel appel du pied de la part de Daniel Alves, son ancien ami qui est de retour au Barça depuis quelques semaines. L'opération est-elle possible ?

Quel maillot portera Leo Messi la saison prochaine ? Personne n’est capable de le dire précisément, mais une chose est sûre, son avenir s’écrit en pointillés au sein du club de la capitale française. Débarqué l’été dernier en provenance de Barcelone, le sextuple Ballon d’Or n’a pas vraiment réussi à prendre ses marques dans l’effectif du PSG. Sorti prématurément de la Ligue des Champions, qui était pourtant le principal objectif de sa saison, l'international argentin doit se poser les bonnes questions en vue de l’exercice 2022-2023. S’il sera encore sous contrat avec le PSG, Messi pourrait avoir des envies d’ailleurs. Depuis quelques jours, La Pulga est d’ailleurs annoncée de nouveau à Barcelone. Une rumeur qui fait plaisir à Dani Alves, qui sait que Messi ferait mieux de revenir au Camp Nou.

« Avant, Leo vivait dans le meilleur endroit au monde »

Dani Alves pide que Messi regrese al Barcelona 😳https://t.co/lCCocIHjE8 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 17, 2022

« Non, Messi ne s'amuse pas au Paris Saint-Germain. Leo rend ce jeu spécial… quand il s'amuse. Et quand il s'amuse, les autres apprécient. En ce moment, Leo n'est pas à sa place là-bas. Car avant, Leo vivait dans le meilleur endroit au monde pour pratiquer ce qu'il aime, le football. Leo m'a toujours dit “où tu veux être mieux qu'ici à Barcelone ?”. Et j'ai vérifié, il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici ! Même quand il est apparu qu'il partait, je lui ai envoyé le même message. Pour une raison quelconque, il n'est pas là et j'espère qu'il pourra revenir. Je ne sais pas, mais qu'il vienne ici avec moi, pour profiter au moins un peu plus de tout ça. Certains diront non, mais tous les gens qui partent d’ici le regrettent, parce que tout est mieux ici », a lancé, sur ESPN, le latéral droit du Barça, qui rêve de reformer son duo magique avec Messi… sous les ordres de Xavi. En tout cas, tout le public catalan l’espère au moment où Barcelone retrouve des couleurs, avec notamment une qualification pour les quarts de finale de l’Europa League jeudi.

Le Barça peut se payer Lionel Messi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Et en Espagne, la folle prédiction de voir Lionel Messi revenir en Liga fait son chemin. Suffisamment pour inspirer Javier Tebas, le patron de la LFP espagnole et grand pourfendeur du PSG bien évidemment. Le dirigeant espagnol a profité d'une opération montée à Madrid afin de mettre en avant le Clasico du week-end prochain, pour bien préciser que le Barça avait une bien meilleure santé financière que la saison passée, et que les recrutements ambitieux étaient toujours possibles. « Le Barça a énormément réduit son train de vie tout en conservant sa capacité de gagner de l’argent. Ils s’associent avec des sociétés de très haut niveau. Ils prévoient ce qu’ils vont faire pour la saison prochaine, et il n’y a vraiment rien qui m’inquiète dans leurs ambitions. Ils prendront de toute façon les décisions sportives en fonction de leur état financier », a assuré Javier Tebas, pas du tout choqué de voir le Barça se payer les salaires de Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré, et continuer de viser des joueurs comme Erling Haaland, voire Lionel Messi. Un retour qui sera de toute façon compliqué à mettre sur pied, le PSG entendant bien garder l'Argentin sous contrat jusqu'au bout. Tandis qu'à Barcelone, le collectif mis en place par Xavi se met doucement en place sans Lionel Messi.