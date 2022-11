La chasse au Neymar est ouverte, la vengeance effrayante

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La star du PSG et du Brésil a clairement fait campagne pour Jair Bolsonaro. Mais son opposant, Lula, ayant été élu président, Neymar est désormais dans le collimateur.

On reproche souvent aux sportifs de ne pas assez s’impliquer dans la vie politique de leur pays, mais visiblement quand ils le font, il faut surtout que leur choix soit celui du vainqueur. Depuis des semaines, Neymar a affiché un soutien clair et net à Jair Bolsonaro, le président du Brésil candidat à sa réélection. Une prise de position courageuse dans la mesure où Bolsonaro n’est pas un homme politique qui laisse indifférent, c’est le moins que l’on puisse dire. Dans le camps d’en face, Lula avait promis du sport à Neymar s’il était élu, le candidat de la Gauche, finalement élu ce dimanche, ayant confié que le ralliement de la star brésilienne du PSG à la cause de Bolsonaro se fait au prix d’une tranquillité fiscale dans son pays. Des propos qui avaient fait bondir Neymar, lequel mettait au défi Lula de prouver ses accusations. Désormais, l’attaquant du Paris Saint-Germain et de la Seleçao est dans le camps des battus et forcément cela se paie.

Neymar et sa famille n'ont pas peur de Lula

A peine les résultats des élections connus, des centaines de supporters de Lula ont défilé dans les rues pour fêter le changement de président de la République, et le cas Neymar est vite ressorti. Des cris de « Neymar, va déclarer tes impôts » ont été lancés par une foule hilare et revancharde, ce qui a évidemment fait jubiler les supporters du nouveau patron du Brésil. Cependant, si Lula succède à Jair Bolsonaro, dans le camp Neymar, on reste droit dans ses bottes, à l’image de la soeur du joueur brésilien qui n’a pas retourné sa veste et a surtout souhaité bonne chance à celui qui a ouvertement menacé poliment mais courtoisement sa star de frère. « Je suis pour Bolsonaro oui. Mon choix dans ces élections n'est un secret pour personne. Mais démocratiquement j'ai toujours respecté tous ceux qui ont opté pour Lula. Malgré les résultats des élections, mon opinion ne changera pas (…) Indépendamment de ce que le président élu a dit récemment au sujet de ma famille, j'espère qu'il rendra le Brésil encore plus merveilleux », a confié Rafaella Santos, bonne perdante, qui réfute donc le chantage dont son frère aurait été la victime pour soutenir Bolsonaro.

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🇧🇷💙💚💛 pic.twitter.com/rGBoFWimEk — Neymar Jr (@neymarjr) October 29, 2022

Pour en revenir aux accusations sous-entendues par le nouveau président du Brésil, il faut rappeler que Neymar, avant de signer au PSG, était accusé d'avoir fraudé le fisc brésilien à hauteur de 35 millions d'euros, et que sa dette était finalement passée à 1,5 million d'euros, avant que finalement il y a quelques mois tout soit annulé. Certains ont vu là une manoeuvre de Jair Bolsonaro pour s'offrir Neymar en attaché de presse, même si les récents événements en Espagne ont prouvé que le joueur de la Seleçao n'était pas coupable de tout ce dont on l'accuse. Suite à son transfert de Santos au Barça, Neymar et son père étaient accusés d'avoir mis en place, en accord avec le FC Barcelone, un système afin de ne pas payer une grande partie d'une commission. Mais l'accusation a finalement décidé de tout laisser tomber, estimant qu'il n'y avait rien qui permettait de croire à un coup tordu de Neymar.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Au Brésil, et maintenant que le scrutin est terminé, le cas du joueur du PSG va évidemment focaliser l'attention, même si le Mondial 2022 pourrait finalement réconcilier tout le monde si la Seleçao, menée par Neymar, s'impose au Qatar. Car si les deux candidats aux élections ont presque fait du 50-50, dans les coeurs des Brésiliens, la sélection nationale recueille 100% des suffrages. Neymar sait comment se faire pardonner, mais si ce n'est pas le cas, alors le retour de bâton pourrait être encore plus terrible pour le numéro 10 du Paris Saint-Germain.