PSG : Messi a perdu l’étincelle, il est malheureux à Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les mois passent et l’inquiétude grandit au sujet de Lionel Messi, dont le niveau de jeu au PSG n’a rien d’un sextuple Ballon d’Or.

Cinq buts en Ligue des Champions pour sauver les apparences… et puis c’est tout. L’aventure au Paris Saint-Germain de Lionel Messi frôle pour l’instant le fiasco. Avec un petit but en Ligue 1, l’international argentin est en grande difficulté et sa prestation contre Nice lundi soir en Coupe de France n'a pas diminué les inquiétudes. L’ancien capitaine du FC Barcelone semble avoir perdu son coup de rein dévastateur, et son équipe, en cruel manque d’imagination ne fait rien pour l’aider. Les observateurs du championnat de France sont logiquement sans pitié avec Lionel Messi, dont les prestations décevantes au PSG font parler jusqu’en Espagne. Dans le journal El Confidencial, « La Pulga » a d’ailleurs pris cher…

L'Espagne panique pour Lionel Messi

🏆 Voici les joueurs qui ont remporté le plus de trophée Homme du Match dans les 5 grands championnats



🐐 Il y a Messi... Et les autres ! pic.twitter.com/pgMqwAkuoL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 28, 2022

Le média décrit Lionel Messi comme un « footballeur irrégulier dans son jeu, sans rythme, avec peu de capacité de déséquilibrer les défenses adversaires et qui manque d’efficacité », une description que l’on n’aurait jamais pensé possible pour un footballeur tel que Lionel Messi. « Les seuls moments de bonheur de l’Argentin se trouvent dans les voyages dans son pays et les visites sporadiques à Barcelone » poursuit le média. « Au PSG, il transmet une incapacité à se connecter avec ses coéquipiers où il y a de la confusion et même de la réticence » écrit El Confidencial avant de conclure. « Ça ne marche pas parce que son jeu n'est pas très fluide, il manque d'inspiration, il n'est pas en forme physique pour aller en tête-à-tête et battre ses adversaires par la vitesse et les changements de rythme (...). C'est la dure réalité de Messi, celle d'un footballeur sans continuité dans le jeu et sans étincelle » peut-on lire en Espagne. Une analyse très brutale pour Lionel Messi, qui a laissé un excellent souvenir à Barcelone mais qui, s’il poursuit sur cette dynamique à Paris, ne laissera que des regrets et de la frustration au PSG.