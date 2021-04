PSG : Messi a échoué, Neymar va bien prolonger !

Dans : PSG.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Neymar va bien prolonger son contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2026. Le meneur de jeu brésilien a privilégié le club de la capitale alors que son ami Lionel Messi lui demandait d’attendre en vue d’éventuelles retrouvailles au FC Barcelone.

Cette fois, ça devrait être la bonne ! D’après la radio RMC, qui confirme ses informations de ces dernières semaines, Neymar va bien prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Rappelons que le Brésilien, comme son coéquipier Kylian Mbappé, est seulement lié au club de la capitale jusqu’en 2022. Mais le numéro 10 s’apprête à signer pour quatre années supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Nos confrères annoncent effectivement un accord global et définitif puisque les derniers détails ont été réglés.

On ne parle plus de la moindre garantie réclamée par Neymar, tout serait bel et bien bouclé. Les avocats des deux parties doivent encore relire tous les termes du bail que l’on imagine compliqués. Puis viendra le moment de la signature et de l’officialisation de la prolongation. A ce sujet, le PSG et sa star devront s’accorder sur une date pour parapher le nouveau contrat tant attendu. Tout devrait se faire assez rapidement dans la mesure où la source évoque une possible annonce avant la fin du mois d’avril. Une excellente nouvelle pour le demi-finaliste de la Ligue des Champions et pour Neymar.

Messi a tout tenté

En revanche, l’information risque de ne pas plaire du côté de Barcelone. Car au-delà du club catalan, dont certains dirigeants envisageaient encore le retour de l’international auriverde cet été, c’est surtout Lionel Messi qui aura du mal à digérer cette officialisation imminente. Et pour cause, le capitaine du Barça essaie jusqu’au bout de convaincre son ami de patienter en vue d’éventuelles retrouvailles la saison prochaine. Preuve que l’Argentin a visiblement prévu de prolonger lui aussi. En tout cas, son pressing n’a pas convaincu Neymar, lequel a sûrement négocié un salaire inaccessible pour n’importe quel autre club.