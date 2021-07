PSG : Merci le Qatar, le cri du cœur de Courbis

Dans : PSG.

Depuis plus de dix ans et son arrivée au Paris Saint-Germain, le Qatar souffre d’une image négative en France.

En dehors des supporters du PSG, les Qataris subissent de nombreuses critiques et divisent les observateurs du football français. Leurs investissements pour la Ligue 1 sont pourtant extrêmement précieux selon Rolland Courbis. Sur l’antenne de RMC, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a tiré un grand coup de chapeau à Nasser Al-Khelaïfi et aux dirigeants parisiens. A en croire le consultant de la radio, leur présence a évité une descente aux enfers spectaculaire du football français, qui lutterait sans doute avec la Bulgarie et la Roumanie sans le PSG version QSI à l’heure qu’il est. Des propos totalement objectifs de la part d’un supporter assumé de l’Olympique de Marseille, voilà qui sera apprécié à sa juste valeur du côté du Camp des Loges.

« Il faut arrêter de critiquer le président du PSG. Heureusement que les Qataris sont arrivés dans notre championnat il y a dix ans, sinon on serait en dessous de la Bulgarie et de la Roumanie. Aujourd’hui, en tant que supporter du PSG, tu t’imagines le matin en buvant le café si Messi peut venir alors qu’il y a des clubs qui ne savent même pas s’ils vont redémarrer la saison. Le mec s'occupe de 14 dossiers par jour. Je ne sais même pas comment il fait et je ne pourrais pas être à sa place pendant cinq minutes. Tu t’imagines les droits TV en France s’il n’y avait pas le PSG » a lancé Rolland Courbis, pour qui les critiques à l’encontre du Qatar et du Paris Saint-Germain ne tiennent plus debout. Au contraire, il faut savoir reconnaitre l’investissement exceptionnel du club de la capitale pour le football français selon « Coach Courbis », dithyrambique envers le Qatar et Nasser Al-Khelaïfi.