PSG : Mercato, avenir, ce joueur en plein doute se confie

Dans : PSG, Mercato.

Le Paris Saint-Germain semble encore loin d’enregistrer des départs lors de ce marché des transferts, alors que de nombreux cas sont toujours en suspens.

C’est le cas pour Lucas, Javier Pastore, voire Angel Di Maria, mais aussi Kevin Trapp. Le PSG n’a pas prévu de changer de gardien cet hiver, mais le portier allemand se pose clairement des questions, et son agent l’a fait savoir le mois dernier en expliquant qu’il envisageait de changer de club pour ne pas rater la prochaine Coupe du monde. Interrogé après le match face à Amiens, le numéro 2 du PSG a confirmé que la situation n’était pas évidente pour lui, sans toutefois clamer haut et fort ses envies de départ.

« Mon avenir ? Pour l’instant, je reste au PSG jusqu’à la fin de la saison. Le temps de jeu n’est pas assez pour moi mais pour l’instant je suis encore à Paris. Dès que je peux jouer, je fais de mon mieux même avec moins de temps. C’est l’objectif pour moi, après ce sont des choix du coach mais si je veux aller à la Coupe du Monde, je dois faire mon travail et on verra », a expliqué Kevin Trapp, qui sait que seul un bouleversement de taille pourrait lui permettre d’être transféré cet hiver. Et comme son prix ainsi que son salaire ne sont pas anodins, plusieurs clubs venus aux renseignements se sont cassés les dents, ce qui laisse à penser que l’Allemand finira la saison dans la capitale française.