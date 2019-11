PSG Mercato : Al-Khelaifi déclenche l'opération Emre Can !

Dans : PSG.

Le nom d'Emre Can avait déjà été évoqué au Paris Saint-Germain lors du mercato d'été. Mais l'international allemand avait préféré rester à la Juventus. Le PSG vient de revenir à la charge avec de vrais atouts.

Emre Can n’avait pas souhaité quitter la Vieille Dame cet été, le milieu de terrain de 25 ans estimant avoir encore de belles choses à montrer à Turin, et cela alors que le PSG avait déjà pointé son nez pour essayer de le faire venir. Mais quelques jours après avoir revendiqué son choix de rester à la Juventus, Emre Can avait appris que Maurizio Sarri ne l’avait pas inscrit sur la liste pour la Ligue des champions. Un coup dur qui avait mis en colère le joueur de la Mannschaft. Mais à priori, le train du Paris SG pourrait passer une deuxième lors du mercato d’hiver.

Car FootMercato affirme que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont ouvert des discussions avec les agents d’Emre Can afin de voir s’ils pouvaient éventuellement convaincre le milieu de terrain de rejoindre le PSG en janvier prochain. Le média spécialisé affirme que l’international allemand de la Juventus a déjà prévenu son entraîneur qu’il souhaitait partir lors du mercato d’hiver, mais n’a pas encore clairement choisi de venir à Paris où Thomas Tuchel est pourtant un de ses fervents supporters. Cependant, en avançant ses pions dès maintenant auprès des représentants d'Emre Can, le Paris Saint-Germain espère prendre une petite avance sur les nombreux clubs qui devraient tourner autour du milieu de terrain.