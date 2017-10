PSG : Même à l'OL, on est bluffé par Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Kylian Mbappé est-il déjà indispensable à l’équipe de France ? C’est la question posée par Le Parisien à plusieurs experts du football français, alors que le doute subsiste encore sur sa titularisation sur le côté droit pour le match capital des Bleus face à la Bulgarie ce samedi. Pour Bernard Lacombe, ancien attaquant de l’équipe de France et ex-entraineur de l’Olympique Lyonnais, il ne fait aucun doute que le néo-parisien est promis à un énorme avenir, étant donnés ses qualités, sa jeunesse et son comportement irréprochable.

« Indispensable, c’est parler un peu rapidement. Mais il y a longtemps que je n’ai pas vu un joueur avec un tel talent… Depuis Thierry Henry. Il va vite, il a de bons appuis, il est adroit et, quand il parle, on dirait qu’il a 35 ans. Il deviendra un joueur indispensable aux Bleus mais, là, c’est encore trop tôt. Il sera indiscutable quand il aura marqué autant de buts que Platini ! Il faut le laisser mûrir. Sur ses qualités intrinsèques, il est indispensable. Mais après, une saison est longue, avec de la pression, l’agressivité des adversaires qui ne font pas de cadeaux… », a prévenu le dirigeant de l’OL, qui sait que Mbappé doit encore apprendre à gérer une saison et les attentes, qui sont énormes le concernant.