PSG : Mbappé zappe Cavani et Neymar de son 11 de légende

Même si l’heure n’est pas tellement à la fête du côté du Paris Saint-Germain, le club de la capitale essaye de vivre son cinquantième anniversaire de la meilleure des manières.

Pour ses 50 ans, le PSG a failli s’offrir un cadeau XXL lors du Final 8 de Lisbonne en août dernier, en Ligue des Champions. Mais le Bayern Munich est passé par là et s’est emparé du titre européen tant désiré par le Qatar… Malgré ce faux espoir, Paris traverse quand même une année 2020 spéciale, avec son cinquantenaire. À cette occasion, le PSG a demandé à Kylian Mbappé de donner son onze de légende.

« Mon onze de légende du PSG ? Lama en gardien. C’est celui qui caractérise le plus le PSG. Quand on pense à un gardien du PSG, on pense à lui. Pour tout ce qu’il a fait au club, c’est légitime de le choisir. En latéral droit, je choisis Dani Alves, pour l’ensemble de sa carrière, pour le joueur extraordinaire qu’il était. Pendant deux saisons, il nous a apporté sa qualité et son engagement. En charnière centrale, je mets Thiago Silva et Yepes. Thiago est le meilleur défenseur de l'histoire du club, il est resté très longtemps ici, il a tellement apporté. Et Yepes est une légende ici, grâce à son engagement. Latéral gauche ? Maxwell, évidemment. C’est la classe, sur et en dehors du terrain. Il avait une qualité technique extraordinaire. Thiago Motta en milieu défensif. Il a été incontournable au PSG. Il a beaucoup apporté dans le nouveau projet. C’est un choix naturel. En milieu gauche, je place Mustapha Dahleb. Il a marqué l’histoire du club. Après, à droite, je prends Youri Djorkaeff, qui a fait des choses extraordinaires ici. En 10, Ronaldinho ! C’est le choix du coeur. Il a laissé un héritage. Il a donné de la joie à tous les supporters. En attaque, Zlatan ! C’est le joueur qui a fait passer le club dans une nouvelle dimension. Il a marqué l’histoire. Dans le jeu et en dehors du terrain, il a transformé le club. Juste pour ça, on est obligé de mettre Ibra. Et avec lui, Pauleta. C’est un joueur qui a caractérisé le PSG. Il avait la personnalité requise pour être un bon Parisien. Quand tu penses au PSG, tu penses à Pauleta », a expliqué, sur Twitter, Mbappé, qui a notamment oublié son ancien coéquipier Edinson Cavani, l’actuel meilleur buteur de l’histoire du PSG...