PSG : Mbappé vs Neymar, Al-Khelaïfi prend la parole

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur d’un excellent début de saison sous les ordres de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain se prépare à retrouver la Ligue des Champions. Avec l’objectif d’aller jusqu’au bout ? Il faudra d’abord se défaire de la Juventus ou du Benfica.

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions se déroulait ce jeudi soir du côté d’Istanbul, où se jouera la finale de la C1 en juin prochain. Si Yaya Touré et Hamit Altintop, les deux auteurs du tirage des boules, ont permis au PSG d’éviter le groupe de la mort, qui sera réservé au Barça, au Bayern et à l’Inter, Paris n’a pas non plus hérité d’un tirage facile. Déjà parce que le club de la capitale devra affronter la Juventus, un grand club européen que le PSG n’a jamais joué dans la nouvelle formule de la C1. Mais aussi parce que le groupe de Christophe Galtier devra aussi défier le Benfica, une solide équipe portugaise, et le Maccabi Haïfa FC, où l’ambiance est toujours chaude. Malgré tout, Paris aura forcément comme objectif de terminer premier de sa poule pour avoir un huitième de finale le plus abordable possible au retour de la Coupe du Monde au Qatar. Avec l'objectif ultime de gagner enfin cette Ligue des Champions ? Nasser Al-Khelaïfi ne préfère pas trop se mouiller en ce début de saison.

« Il faut garder la tête froide »

La réaction au groupe de C1, Mbappé-Neymar, les transferts en cours…



Nasser al-Khelaïfi prend la parole ! 💬#TirageLDC pic.twitter.com/DzsyJHUS1M — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 25, 2022

« La Ligue des Champions, c’est la meilleure compétition au monde. On est contents d’être là. On a hâte de commencer cette compétition. Ça va être magnifique. Le début de saison est bon. On sent que quelque chose a changé. L’équipe a une identité, un style de jeu, on joue au foot. Mais la saison ne fait que commencer. Il reste beaucoup de travail à faire. L’ambition du PSG en Ligue des Champions, ce sera de faire du mieux possible lors de chaque match. On fera le maximum jusqu’à la fin. Tout le monde veut être le plus haut possible dans cette compétition, mais il faut garder la tête froide. C’est très important. Il n’y a aucun problème entre Mbappé et Neymar. C’est une histoire de médias. Ce sont de bons amis », a lancé, sur La Chaîne L’Equipe, le président du PSG, qui a forcément été interrogé sur le coup de chaud au début du championnat entre les deux stars parisiennes.