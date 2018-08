PSG : Mbappé vaut 250 à 300ME, et ce n'est pas le PSG qui le dit !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Dans un documentaire réalisé par Canal+, avant la Coupe du Monde, Nasser Al-Khelaifi avait confié que pour éventuellement céder Kylian Mbappé, il faudrait mettre 1 milliard d'euros sur la table. Le patron du PSG précisait même qu'à ce prix il refuserait de céder la jeune star du football français et désormais du football mondial. S'il y a bien un autre dirigeant de Ligue 1 qui connaît Kylian Mbappé, c'est Vadim Vasilyev, le vice-président de l'AS Monaco qui a cédé l'attaquant tricolore au Paris Saint-Germain lors du mercato 2017 pour 180ME.

Répondant à ESPN, le dirigeant monégasque ne cache pas toute l'admiration qu'il a pour son ancien joueur et avoue sans détour que la valeur de Kylian Mbappé a explosé en l'espace d'un an. Mais ce n'est probablement pas fini si l'on en croit Vadim Vasilyev. « C’est un phénomène, Kylian est le futur Ballon d'Or. Je le savais et avant qu'il parte, il était chez moi et j'avais un exemplaire du Ballon d'Or, je l'ai pris en photo et je l'ai envoyé à Kylian en lui disant que ce sera bientôt le sien (...) Nous sommes fiers que Kylian sorte de notre académie, nous sommes fiers d'avoir contribué à former un champion du monde. Nous sommes fiers qu'il y a 20 ans, en 1998, quatre joueurs de l'académie monégasque aient remporté la Coupe du monde et nous avons continué cette tradition lors cette Coupe du monde 2018, s’est réjoui le dirigeant monégasque avant de parler business. Je pense que désormais sa valeur est de 250 à 300 millions d'euros. »