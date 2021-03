PSG : Mbappé va prolonger, il prend juste son temps

Dans : PSG.

Actuellement avec l'équipe de France pour disputer les qualifications de la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir au Paris Saint-Germain.

Dans les jours ou les semaines à venir, Neymar va prolonger son bail jusqu'en 2026 au sein du club de la capitale française. Le champion du monde français en fera-t-il autant d'ici à la fin de la saison ? Rien n'est moins sûr. Car si la prolongation de Neymar sera un bon point pour le PSG dans ce dossier chaud, Mbappé voudra le meilleur projet sportif possible pour rester à Paris, en plus d'un salaire en or massif. Mais alors qu'il est bien parti pour battre tous les records en Ligue 1, lui qui a déjà atteint la barre des 100 buts dans le championnat, Mbappé pourrait bien rester au PSG. Déjà parce que les clubs qui s'intéressent à lui, comme le Real Madrid ou Liverpool, n'auront pas les finances nécessaires pour le recruter en cette période de crise. Mais aussi parce que Mbappé a encore du temps devant lui pour découvrir la Liga ou la Premier League. Un argument qui compte, d'après les dires de Dharmesh Sheth.

« Le PSG est très confiant pour une prolongation de Mbappé »

« Kylian Mbappé est heureux au Paris Saint Germain. Cela ne changera pas, à condition qu'il obtienne des garanties sportives en vue de la saison prochaine. Le contrat de Mbappé prend fin à l'été 2022 et des discussions sont en cours sur un nouvel accord. Le club et Mbappé savent qu'une décision devra être prise prochainement. S'il décide de ne pas signer un nouveau contrat, alors il pourrait devenir l'un des plus gros transferts de l'histoire du foot. Le PSG ne peut pas risquer de garder Mbappé sans le prolonger, avant de le perdre gratuitement en 2022. Je sais que le PSG est très confiant pour une prolongation de Mbappé. Le temps joue de son côté, il n'a que 22 ans. S'il a des aspirations à déménager en Espagne ou en Angleterre, il peut se permettre d'être patient. Peut-on dire la même chose des clubs qui le poursuivent ? », a questionné le journaliste de Sky Sports, qui pense donc que Mbappé va rester en France encore quelques années avant de franchir un cap dans un très grand club européen.