PSG : Mbappé trop cher, le Real fonce sur Neymar au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Désireux de frapper fort sur le marché des transferts afin de remplacer Cristiano Ronaldo, le Real Madrid étudie plusieurs pistes.

Parmi elles, on y retrouve évidemment celle menant à Kylian Mbappé. Mais le club de la capitale a bien fait comprendre à la direction madrilène qu’un départ de l’international tricolore cet été était tout simplement impossible. Du coup, le Real Madrid pourrait foncer sur un autre joueur du PSG : Neymar. D’autant que selon les informations de Josep Pedrerol, journaliste et présentateur du Chiringuito de Jugones, un deal cet été est possible.

Pour le média espagnol, un transfert de Neymar serait bien plus envisageable qu’un transfert de Kylian Mbappé, et c’est précisément pour cela que le Real Madrid ferait le forcing pour tenter de décrocher sa signature. Reste à savoir quel sera le prix fixé par Nasser Al-Khelaïfi pour l’éventuelle vente de son n°10, longtemps désigné comme intransférable en vue du mercato. Mais qui pourrait finalement faire ses valises, en cas d’offre XXL de la part du Real Madrid. Même si tout cela demande évidemment confirmation…