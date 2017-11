PSG : Mbappé trop chambreur, un joueur d'Angers s'agace et salive quand même

Dans : PSG, Ligue 1, SCO.

Attaqué depuis quelques semaines sur ses performances au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé avait donné une première réponse mardi en Ligue des champions, mais celle de samedi contre Angers a été encore plus foudroyante. Auteur d'un doublé et d'une passe lumineuse sur le premier but de Cavani, l'attaquant international français du PSG a brillé sur la pelouse du Stade Raymond-Kopa et ce ne sont pas les joueurs angevins qui diront le contraire. Mais l'un d'entre-eux avoue qu'il a moins apprécié le côté chambreur de Kylian Mbappé et lui a clairement dit, même s'il concède que l'ancien monégasque est un phénomène.

Interrogé après le match, Romain Thomas a confié avoir verbalement remis Mbappé à sa place en fin de rencontre après que l'attaquant du PSG se soit joué d'Angelo Fulgini. « Sur une action, je trouvais qu’il chambrait un peu. C‘est un jeune joueur. Je lui ai dit qu’il n’avait pas besoin de ça, j’essaie de lui donner des conseils, je ne sais pas s’il va les prendre, explique, avec le sourire, le défenseur du SCO Angers, qui admet cependant avoir été épaté par Kylian Mbappé. Je me demande si j’ai déjà joué contre un joueur qui allait aussi vite que lui dans ma vie. Dans sa faculté à prendre les espaces, sa qualité d’appuis, c’est ce qui se fait de mieux. »