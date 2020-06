PSG : Mbappé travaille sa présentation au Real Madrid

Dans : PSG.

C’est l’un des transferts les plus attendus par le monde du football, même s’il n’aura pas lieu cet été.

Kylian Mbappé n’a jamais caché son amour pour le Real Madrid, et c’est réciproque. La Maison Blanche va faire venir l’attaquant du PSG dans un an, à l’été 2021, quand l’ancien monégasque sera à un an de la fin de son contrat avec le PSG. Nasser Al-Khelaïfi peut déjà s’y préparer, et ses bonnes relations avec Florentino Pérez devraient aider à boucler cette transaction copieuse en douceur. De son côté, le champion du monde français se dit concentré sur sa saison sportive, ce qui peut se comprendre, mais travaille dans le même temps sur une arrivée en Espagne. C’est ce qu’a révélé Pablo Sarabia dans un entretien sur El Transistor de la Onda Cero. En effet, le milieu de terrain a été bluffé par le niveau de Mbappé en Espagne, et sa soif d’apprendre cette langue.

« Mbappé parle bien espagnol, parfois il me répond et demande à parler espagnol. Nous avons une bonne relation, que ce soit avec Mbappé ou Neymar. C’est un peu plus facile avec Neymar avec la langue, mais j’aime bien parler avec Mbappé, cela m’apprend beaucoup de choses », a confié celui qui est l’une des très bonnes pioches du mercato 2019 du PSG. Et nul doute que l’Espagnol pourrait lui parler du Real Madrid, car même s’il n’a disputé qu’un seul match sous le maillot merengue (c’était contre l’AJ Auxerre en Ligue des Champions), le natif de la capitale espagnole a été formé à la Maison Blanche, avant de se révéler à quelques kilomètres de là, du côté de Getafe.