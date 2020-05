PSG : Mbappé drague le Real Madrid, Al-Khelaifi va tousser

Dans : PSG.

Cible prioritaire du Real Madrid pour l’année prochaine, Kylian Mbappé n’a jamais caché son attirance pour la Maison Blanche. L’attaquant du Paris Saint-Germain se permet même de flirter ouvertement avec les Madrilènes.

La situation va devenir urgente pour le Paris Saint-Germain. Déterminé à conserver Kylian Mbappé pour de nombreuses années, le club de la capitale verra son attaquant arriver à un an de la fin de son contrat l’année prochaine si la situation n’évolue pas. C’est pourquoi la direction francilienne s’active pour tenter de prolonger son bail. Mais pour le moment, l’ancien joueur de l’AS Monaco temporise pendant que la menace du Real Madrid se profile pour l’été 2021. Un réel danger lorsque l’on sait à quel point la Maison Blanche attire l’international français.

Nouvelle preuve dans son entretien accordé au Daily Mirror, à qui Mbappé a donné les noms de ses deux idoles, à savoir l’actuel entraîneur et l’ancienne star des Merengue dont il pourrait devenir le successeur. « Ma première idole c'était Zidane, pour tout ce qu'il a fait en équipe nationale. Ensuite, c'était Cristiano Ronaldo, a lâché le buteur parisien. Il a tellement gagné et il continue d'être un gagnant même après avoir eu tant de succès. Les deux ont marqué l'histoire du foot de leur empreinte, et je veux écrire mon chapitre à moi dans les livres d'histoire. » Un objectif a priori plus facile à atteindre avec le maillot du Real Madrid sur les épaules…