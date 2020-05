PSG : Mbappé tragiquement touché par le Covid-19 ?

Dans : PSG.

Le 25 mars dernier, on apprenait que Kylian Mbappé avait bénéficié d’un test de dépistage au coronavirus alors qu’il souffrait en réalité d’une grosse angine.

A l’époque, de nombreux joueurs du Paris Saint-Germain dont par exemple Ander Herrera avaient redouté le pire pour l’attaquant de 21 ans. Le résultat du dépistage était finalement négatif, et cela en avait soulagé plus d’un à Paris. Mais voilà qu’un mois et demi plus tard, Kylian Mbappé est indirectement touché par le Covid-19 selon L’Equipe. Effectivement, le quotidien national dévoile que la star de l’Equipe de France est très « sensible à la situation actuelle » puisque plusieurs de ses proches ont été « tragiquement » touchés par le coronavirus.

Le journal sportif n’en dit pas plus à ce sujet, mais apporte toutefois une information sur le confinement de Kylian Mbappé. L’ancien Monégasque a pris la décision de s’éloigner de Paris durant cette période délicate puisqu’il s’est isolé dans une maison du sud de la France avec bien évidemment l’accord du Paris Saint-Germain depuis la mi-mars. Privé de compétition comme l’ensemble des joueurs de Ligue 1, l’attaquant parisien continue de suivre scrupuleusement le programme des préparateurs physiques du PSG. Car pour le champion de France en titre, la saison n’est peut-être pas terminée. En effet, l’UEFA espère toujours disputer la fin de la Ligue des Champions, compétition pour laquelle le Paris SG a validé son ticket en quart de finale juste avant l’interruption des compétitions grâce à une victoire au Parc des Princes face au Borussia Dortmund. Du côté caritatif, Kylian Mbappé a joué son rôle avec notamment un don énorme à la fondation Abbé Pierre.