PSG : Mbappé au Real, Zidane fait le forcing au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

« Je veux plus de responsabilités. Ce sera peut-être au PSG, ou ce sera peut-être ailleurs avec un nouveau projet ». Dimanche soir, Kylian Mbappé choquait son auditoire lors de la cérémonie des Trophées UNFP, en jetant un énorme froid sur son avenir. Des déclarations qui ont évidemment traversé les frontières, et qui font beaucoup réagir en Espagne. Il faut dire que l’international français a une cote immense du côté du Real Madrid, où les supporters rêvent de le voir débarquer depuis plus d’un an maintenant. Zinedine Zidane aimerait également recruter Kylian Mbappé. Et selon les informations du Parisien, le technicien tricolore fait le maximum pour convaincre l’attaquant de 20 ans.

« Le meilleur buteur parisien (38 réalisations) a déclaré à deux reprises qu’il ne quitterait pas Paris cet été. D’abord le 10 mars, après l’élimination en Ligue des champions, puis le 21 avril, à l’issue de l’obtention du titre de champion de France. Deux déclarations qu’il faut mettre en regard des exigences de reconnaissance portées, aujourd’hui, par l’attaquant parisien. S’il n’obtenait pas gain de cause, le natif de Bondy sait qu’il pourra compter sur l’intérêt prononcé du Real Madrid et de son entraîneur Zinedine Zidane. Depuis son retour sur le banc, le Français a d’ailleurs renoué le contact avec Mbappé et son entourage » explique le quotidien régional, confirmant donc clairement les contacts réguliers entre Kylian Mbappé et l’entraîneur du Real Madrid. Thomas Tuchel et Nasser Al-Khelaïfi apprécieront…