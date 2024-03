PSG ‍: Mbappé surpayé et enfant gâté, Al-Khelaïfi a créé un monstre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’histoire tourne au vinaigre entre le PSG et Kylian Mbappé alors que l’on sait que l’international français va quitter le club en juin. La faute à Nasser Al-Khelaïfi, principal responsable de la situation actuelle selon Daniel Riolo.

Kylian Mbappé vit actuellement ses dernières semaines au Paris Saint-Germain et l’histoire pourrait mal se terminer entre le champion du monde 2018 et son club de cœur. Le temps de jeu du vice-capitaine parisien est en train de fondre comme neige au soleil, à tel point que Luis Enrique a pris la décision choc de sortir Kylian Mbappé dès la mi-temps à Monaco vendredi soir. Sans doute vexé, ou alors plus du tout concerné par le projet PSG, l’international tricolore a regardé la deuxième période… depuis les tribunes. Une scène lunaire qui a fait le tour du monde, alors que Kylian Mbappé est en passe de s’engager librement au Real Madrid. Dans l’émission l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a comme souvent pris la défense de l’ancien Monégasque.

S’il reconnait que son comportement n’est pas le bon depuis plusieurs semaines, le journaliste estime que cette métamorphose de Kylian Mbappé n’est que la conséquence de la gestion catastrophique du Qatar à l’égard de sa star et plus principalement d’un homme, Nasser Al-Khelaïfi. « A peine arrivé, Luis Enrique se croit au-dessus de tout, au-dessus de l’institution et même au-dessus du joueur qui est le meilleur buteur de l’histoire du club, ce n’est pas normal. Ce n’est pas car tu es coach que tu es le king, tu dois respecter les gens autour de toi. En ce qui concerne le psychodrame de vendredi, Mbappé a eu un comportement nul. Il n’a pas un bon comportement depuis plusieurs semaines » a lancé Daniel Riolo sur les ondes de RMC avant de poursuivre.

« Tout ça n’est que le fruit d’une mauvaise gestion historique de Nasser Al-Khelaïfi. Je le répète, il fallait laisser partir Mbappé quand il y a eu une vraie offre (en 2022), tout le cirque a commencé là. Quand sa mère va dans les émissions pour dire qu’il y avait de l’argent à prendre et qu’ils ont pris le maximum, ils ne se cachent pas pour dire qu’ils sont restés pour prendre le maximum d’oseille mais Mbappé est devenu plus qu’un enfant gâté. Il était bon mais cette année, il est moins bien même s’il reste le meilleur joueur du PSG. L’histoire va mal se terminer » a conclu le journaliste, pour qui le Qatar s’est totalement planté en couvrant d’or Kylian Mbappé comme cela a été fait au moment de sa prolongation en 2022. A l'époque, le joueur voulait initialement partir au Real Madrid, qui avait proposé plus de 150 millions d’euros de transfert au PSG. Une stratégie qui a permis au club parisien de garder le joueur deux ans de plus, mais la séparation promet d’être houleuse. Sans doute que personne n’avait envisagé une telle fin entre Kylian Mbappé et le club francilien.