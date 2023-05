Luka Vuskovic, le prodige croate a dit oui au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Pendant que toute l'Europe s'arrache les services de Josko Gvardiol, le PSG a doublé tout le monde sur le dossier d'un autre défenseur croate, très convoité. Paris aurait en effat recruté le jeune joueur Luka Vuskovic, qui évolue à l'Hajduk Split.

Il ne reste que quatre matchs de championnat, mais Paris est déjà concentré sur son mercato estival. Afin de préparer au mieux la saison prochaine, Luis Campos et le PSG s'activent d'ores et déjà sur le marché des transferts. Selon les informations d'Index, le club de la capitale est en passe de recruter Luka Vuskovic pour 10,5 millions d'euros. Le média croate explique que l'Hajduk Split a également négocié une clause de 20% des revenus sur une future vente de Vuskovic. Il s'agit d'ailleurs de la deuxième plus grosse vente de l'histoire du club, après celle de Nikola Vlasic transféré pour 10,8 millions d'euros à Everton, en 2017. Âgé de seulement 16 ans, le défenseur central est considéré comme l'un des plus prometteurs à son poste en Europe.

Luka Vušković, la pépite croate qui affole l'Europe

Malgré son jeune âge, Luka Vuskovic a déjà impressionné cette année avec notamment un but contre Osijek en demi-finale de la coupe de Croatie. Plus jeune buteur de l'histoire de l'Hajduk Split en compétition officielle, Vuskovic a par ailleurs fait parler de lui cette saison en allant en finale de Youth League. Si son équipe a perdu 5-0 contre les Néerlandais de l'AZ Alkmaar, du haut de son mètre 93, Vuskovic a tapé dans l'œil des plus grandes équipes européennes grâce à ses performances. Manchester City était très intéressé par le jeune croate, tout comme l'AC Milan, l'Atlético Madrid et même le Real Madrid. C'est finalement le PSG qui va très certainement faire signer l'un des futurs grands défenseurs de la prochaine décennie. L'officialisation du transfert devrait arriver cet été, selon le média croate qui a dévoilé l'information.