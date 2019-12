PSG : Mbappé sur les traces de Messi et Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

En signant cet été au Paris Saint-Germain en provenance du FC Séville, Pablo Sarabia a découvert ce qu’était un vestiaire de stars.

Dans la capitale française, le milieu offensif de 27 ans a notamment fait la connaissance d’un certain Kylian Mbappé. Auteur de 11 buts en 12 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a tout simplement impressionné son coéquipier espagnol. Invité à s’exprimer sur le talent et sur la précocité de Kylian Mbappé sur l’antenne d’Onda Cero, Pablo Sarabia n’a pas mâché ses mots. Pour l’ancien maestro du FC Séville, le n°7 du PSG est amené à marcher sur les traces de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo.

Mbappé du standing de Messi et Cristiano Ronaldo

« Kylian Mbappé est celui qui m’a le plus surpris au PSG, aussi bien sur le plan du football que sur le plan personnel. Ce qu’ont fait Cristiano et Messi est très difficile à égaler ou à dépasser, mais c'est vrai aussi que vu les qualités et la progression de Kylian Mbappé, il peut arriver à réaliser ce qu’ils ont fait » a salué Pablo Sarabia, bluffé par le talent de son partenaire d’attaque au Paris Saint-Germain. Il faut dire que, depuis le début de la saison, l’international tricolore affiche une forme resplendiscante. Un constat d’autant plus valable depuis qu’il est positionné au côté de Mauro Icardi dans le 4-4-2 de son entraîneur Thomas Tuchel.