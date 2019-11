PSG : Mbappé sur le départ, il a un gros doute !

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain devra se montrer ferme et solide au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, convoité par les plus grands clubs européens.

L’international tricolore de 20 ans figure notamment dans le viseur du Real Madrid, tandis que le FC Barcelone et la Juventus Turin gardent un œil sur sa situation. Assurément, le PSG devra avoir les reins solides pour conserver son joueur, d’autant que ce dernier pourrait également avoir des envies d’ailleurs en cas de belle offre d’un cador étranger. Mais pour Olivier Rouyer, Kylian Mbappé n’a aucune raison de se précipiter, en quittant la France aussi tôt. En effet, le consultant de La Chaîne L’Equipe a conseillé à l’ancien Monégasque de rester encore au minimum une saison en Ligue 1…

« Moi, ce qui m’intéresse, c’est le gamin. Je pense qu’il a le temps de partir, il a encore le temps avant de partir de notre championnat. Avec le PSG, il faut qu’il fasse grandir l’équipe, c’est un joueur extraordinaire qui a besoin de réfléchir un peu quand ça ne va pas bien mais quand il aura bien réfléchi et fait évoluer son jeu, il sera encore plus fort qu’il n’est à l’heure actuelle. Je pense qu’il faut qu’il reste encore un peu avec nous, qu’il aille encore user ses crampons dans les stades de France, avec le PSG en Ligue des champions et ensuite il aura tout le temps de partir, dans deux ans par exemple » a confié Olivier Rouyer, pour qui Kylian Mbappé commettrait une véritable erreur en quittant le PSG à seulement 20 ans.