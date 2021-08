PSG : Mbappé sur le départ, Diallo le menace

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé au PSG et que son désir serait de rejoindre le Real Madrid, Abdou Diallo a proposé une solution…originale pour le retenir.

L'avenir de Kylian Mbappé fait incontestablement office de feuilleton de l'été. Le Paris Saint-Germain redoutait ce scénario. Le contrat du buteur français se termine dans moins d'un an. Et il ne semble pas du tout presser de prolonger. En a-t-il vraiment envie ? Apparemment pas. A moins qu'il ne se donne du temps, avant de se décider. Le clan Mbappé est clairement en position de force dans le dossier. Le PSG, qui n'apprécie pas la situation, se montre ferme : Kylian Mbappé ne quittera pas la capitale. Au moins cet été. Car l'international français est en droit de refuser toutes les offres parisiennes et de s'engager libre, là où il veut, à l'été 2022. Quoi qu'il en soit, les spéculations vont bon train dans ce dossier brûlant. Et même les joueurs s'y mettent. Après Toni Kroos qui a insinué qu'une arrivée du numéro 7 au Real Madrid était possible, Abdou Diallo s'est aussi exprimé sur le futur de son coéquipier.

Une « clef de bras » en solution

Invité de LeChairman sur la chaîne Youtube Oui Hustle, le Sénégalais a manié l’humour avant de reprendre son sérieux. « Je vais lui faire une clé de bras et il va rester. Plus sérieusement, j'espère vraiment qu'il va rester. Je le connais depuis qu'il a 15 ans. Il était au centre de formation, il a joué avec mon petit frère. Je lui souhaite avant tout d'être heureux. Je pense qu'il peut être heureux ici, donc j'espère qu'il va rester », a déclaré le joueur sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG. Il n’y a donc aucune inquiétude à avoir pour les supporters parisiens, Abdou Diallo gère la situation. À sa manière.