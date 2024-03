PSG ‍: Mbappé sur le banc en C1, Luis Enrique encouragé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va devoir mettre les bouchées doubles pour se qualifier face à la Real Sociedad ce mardi soir en huitièmes de finale de la Ligue des champions. La prestation de Kylian Mbappé sera suivie de près.

Le PSG joue une partie de sa saison ce mardi soir en Ligue des champions. Si le club de la capitale est dans une position favorable avec deux buts d'avance, la préparation n'est pas optimale avec en fond, la nouvelle polémique autour de Kylian Mbappé. Sorti à la pause face à Monaco, l'attaquant français a ensuite fait le show. De quoi agacer profondément les fans et observateurs du PSG. Pour Elton Mokolo, les choix de Luis Enrique sont cohérents et si Mbappé était au niveau, aucun problème n'aurait lieu le concernant.

Mbappé, un niveau de jeu décevant

Lors d'un passage sur Eurosport, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. « C'était une séquence qui était ridicule, qui était grotesque. Il était question d'un joueur qui a été remplacé, qui s'est douché et qui est ressorti façon star alors que son équipe jouait. Il était aussi avec son portable. Luis Enrique a été élégant de dire que ça faisait partie du show et qu'il se concentrait sur le terrain. Il aurait beaucoup de choses à dire sur cette sortie qui était évitable. Luis Enrique fait des choix et il est cohérent. Il a parlé de 21 titulaires mais il le pense réellement. Cette réflexion n'était pas poussée jusqu'au bout avec Mbappé. Désormais, il a décidé que Mbappé était un joueur parmi d'autres joueurs. C'est une nouveauté. Si mardi soir il fait un mauvais match, est-ce qu'il sort ? Sur le fond, j'entends Enrique. Sur la forme, peut-il le remplacer en Ligue des champions ? Sur les trois derniers matchs, Mbappé n'était pas bon donc il ne mériterait pas d'être titulaire mais il le sera. Après, si Mbappé était bon, la question ne se pose pas. Le PSG n'a pas besoin d'ennemis. La Real est en difficulté et le PSG arrive avec un 2-0. Mais ils n'arrivent pas sereinement. Pas rassurant quand on connait les difficultés parisiennes à l'extérieur. Les deux parties auraient gagné à être plus intelligentes », a notamment indiqué Elton Mokolo, qui suivra attentivement le comportement de Mbappé ce mardi à San Sebastian.