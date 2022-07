PSG : Mbappé snobe le Real, ça va au-delà du football

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré l’offre du Real Madrid, Kylian Mbappé a pris la décision de prolonger de trois ans son contrat au PSG.

Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa décision a énormément fait réagir en Espagne. Et pour cause, les supporters du Real Madrid se souviennent qu’il y a un an, Kylian Mbappé dévoilait son envie de rejoindre le club merengue. A l’époque, le champion du monde 2018 était encore sous contrat avec le PSG, qui avait refusé l’offre de plus de 180 millions d’euros bonus compris du Real Madrid. Un an plus tard, l’ancien Monégasque était libre et avait la possibilité de rallier la capitale espagnole. Mais il a finalement choisi de rester au PSG à la surprise générale. Un choix incompréhensible qui s’explique peut-être par les pressions subies par le joueur, lequel a par exemple été en contacts avec Emmanuel Macron ces derniers mois.

Mbappé détourné du Real Madrid, c'est louche

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

De toute évidence, de nombreuses influences extérieures au football ont poussé Kylian Mbappé à prendre cette décision incompréhensible aux yeux de Jesé, ancien joueur du Real Madrid. « J'ai été très surpris, je n'oublie pas qu'il m'a dit qu'il viendrait au Real Madrid quand j'étais là-bas. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu, je pense qu'il n'est pas venu à cause des pressions extérieures au football, c'est mon avis. Je pense qu'il a été appelé par des gens qui n'ont pas à s'impliquer dans ces choses-là. Si tu prends la décision pour le mieux, pour le sport ou pour l'économie, j'aurais choisi Madrid, mais il prend la décision de son choix » a livré Jesé au micro de la Cadena SER. Des propos qui ne manqueront pas de frustrer les supporters du Real Madrid, conscients qu’ils sont passés tout proche de la signature de Kylian Mbappé. Et de rappeler aussi ceux de Florentino Pérez, qui a aussi avancé ces arguments mots pour mots pour expliquer son échec à faire venir le Français. Mais la décision finale du champion du monde a été de prolonger au PSG, et seule la victoire en Ligue des Champions du Real Madrid a permis de faire passer la pilule en Espagne.