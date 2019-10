PSG : Mbappé sera à l'heure, l'OM va payer

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

A la veille du match tant attendu entre le PSG et l'OM, Kylian Mbappe a évoqué l'engouement que procure cette rencontre aux supporters et son fameux retard de l'an passé.

En ce week-end de onzième journée de Ligue 1, la majorité des suiveurs est focalisée sur une rencontre, PSG-OM ! Huit ans après, les Marseillais vont essayer de faire tomber l'actuel leader du championnat. Une équipe du PSG qui compte, depuis plusieurs jours, sur les retours de quelques joueurs blessés, et notamment Kylian Mbappé. Sur le banc la saison dernière lors du déplacement au Stade Vélodrome, l'international français était entré en jeu en cours de match, et avait ouvert le score quelques minutes après. Cette saison le buteur devrait débuter la rencontre, et quelques heures avant ce choc, il a évoqué l'engouement autour du match, avec Marie-Antoinette Katoto, attaquante des féminines, lors d'une vidéo sur le compte Twitter du club.

« L'an dernier tout le monde se souvient de l'histoire. J'étais remplaçant, j'étais arrivé en retard et il faut payer, j'avais fait une bêtise, fallait payer, et voilà je suis entré, j'ai marqué le premier but et je suis à l'origine du deuxième, donc je suis à moitié pardonné (...) Les supporters attendent beaucoup de ce match. Tu le sens. On les entendait déjà chanter à la fin du match de Ligue des champions face à Bruges. Ils préparaient déjà le Clasico. C'est important pour eux, on va tout faire pour leur faire plaisir. En plus le match est à la maison, il y aura un beau terrain, le stade sera rempli ... », explique Kylian Mbappé, auteur d'un triplé mardi dernier, et qui ne serait pas contre en inscrire un second cette semaine.