PSG : Mbappé se prend pour Neymar et ça énerve, un joueur balance

Dans : PSG, Ligue 1, Nîmes.

Exclu en raison d’un très mauvais geste en fin de match lors de la finale de Coupe de France ce samedi, Kylian Mbappé peut remercier Neymar.

« Grâce » à la baffe donnée par le Brésilien à un spectateur lors de la montée vers la remise de la médaille, le geste du champion du monde est passé un peu plus inaperçu. Néanmoins, ce n’est pas la première fois que le Français voit rouge cette saison, et il semble désormais prendre la mauvaise habitude de mal réagir quand les choses ne vont pas dans son sens. Un comportement qui n’étonne pas Denis Bouanga, qui l’a affronté cette saison avec Nîmes, et pour qui Kylian Mbappé file clairement un mauvais coton.

« Oui, on se dit entre joueurs qu’il a pris le melon. Tout le monde le protège, on l’a déjà vu à Nîmes (un rouge reçu lors du match aller à Nîmes). Certes, Savanier ne devait pas faire ça, mais lui non plus. Après, il s’est protégé lui-même, il prend beaucoup de rouges alors que ce n’était pas dans ses habitudes à Monaco. Quand on le compare entre Monaco et Paris, ce n'est pas le même comportement. Il reproduit les gestes de Neymar, et le fait de ne pas être lui-même, ça énerve beaucoup de joueurs », a livré l’international gabonais des Crocodiles sur SFR. Une accusation ciblée sur l’attitude du joueur français, qui aime bien chambrer quand le résultat est au rendez-vous, mais digère beaucoup moins quand les choses ne tournent pas favorablement.