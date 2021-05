PSG : Mbappé s’incruste dans le mercato de Camavinga

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé exige des garanties sportives de la part du PSG avant de prolonger.

L’attaquant du Paris Saint-Germain ne fait pas de sa prolongation une histoire d’argent car si tel était le cas, il aurait déjà paraphé un nouveau bail en faveur du PSG depuis longtemps. Désireux de marquer l’histoire et de remporter la Ligue des Champions avec le club francilien, Kylian Mbappé souhaite avoir la certitude que le PSG aura une équipe compétitive lors des prochaines saisons avant de se réengager. Et il n’hésite pas à glisser lui-même certains noms à ses dirigeants, à en croire les informations obtenues par Don Balon. Le média espagnol croit notamment savoir que Kylian Mbappé a suggéré à Nasser Al-Khelaïfi et à Leonardo de foncer sur Eduardo Camavinga, en fin de contrat dans un an avec le Stade Rennais.

Exceptionnel en Ligue 1 la saison dernière, le jeune Rennais de 18 ans a plus de mal en 2020-2021. Relancé par Bruno Genesio, qui en fait un titulaire indiscutable malgré son coup de moins bien, Eduardo Camavinga retrouve peu à peu ses sensations, mais pourrait être un peu juste pour prétendre à une place dans le groupe de Didier Deschamps pour l’Euro 2021 avec l’Equipe de France. Cela a peu d’importance pour Kylian Mbappé, qui a eu l’occasion de côtoyer Eduardo Camavinga à Clairefontaine et qui s’est très vite rendu compte du potentiel quasiment illimité de la pépite du Stade Rennais. C’est ainsi que l’ancien Monégasque a suggéré au Paris SG de foncer sur Eduardo Camavinga, également courtisé par le Borussia Dortmund, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid. Reste à voir quelle somme le Stade Rennais exigera pour Camavinga, lequel a d’ores et déjà fait part à ses dirigeants de sa décision de ne pas prolonger au-delà de 2022 en Bretagne.