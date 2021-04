Real : Zidane, objectif Camavinga au mercato !

Dans : Liga.

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2022, Eduardo Camavinga aurait fait le choix de ne pas prolonger en Bretagne.

Il y a deux jours, The Athletic affirmait que le milieu de terrain de l’Equipe de France avait tranché la question de son avenir en faisant le choix de ne pas prolonger à Rennes. Cela signifie pour le Stade Rennais qu’il est impératif de vendre Eduardo Camavinga lors du prochain mercato estival, sous peine de le voir filer pour zéro euro dans un an. Quoi qu’il en soit, Rennes ne vendra pas sa pépite au jackpot espéré au vu de sa situation contractuelle. Un contexte idéal pour le Real Madrid, qui adore recruter les stars lorsqu’elles sont dans leur dernière année de contrat, comme cela avait été le cas avec Eden Hazard, à qui il ne restait plus que 10 mois de contrat à Chelsea au moment de son recrutement.

C’est ainsi que selon les informations relayées par Calcio Mercato, la direction du Real Madrid aimerait frapper un joli coup sur le marché des transferts cet été en s’offrant Eduardo Camavinga pour une somme raisonnable, sans doute inférieure à 50 ME. Zinedine Zidane réclame un renfort de longue date au milieu de terrain, et le coach du Real Madrid a longtemps espéré la venue de Paul Pogba en provenance de Manchester United. La « Pioche » des Red Devils était chaud pour signer dans la capitale espagnole mais pour des raisons principalement financières, le deal n’a jamais abouti. Raison pour laquelle le Real Madrid pourrait actionner cet été son plan B avec Eduardo Camavinga, lequel débarquerait dans un rôle de remplaçant derrière le quatuor du milieu de terrain composé de Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro et Federico Valverde. Reste maintenant à voir quelle somme Florian Maurice et Nicolas Holveck exigeront pour le transfert d’Eduardo Camavinga cet été…