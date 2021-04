PSG : Mbappé reste, Al-Khelaïfi persiste et signe

Dans : PSG.

En fin de contrat au mois de juin, Kylian Mbappé n’a toujours pas officiellement prolongé en faveur du Paris Saint-Germain.

Outre le brûlant dossier de la SuperLigue, l’avenir de Kylian Mbappé est sans aucun doute la préoccupation n°1 des dirigeants du Paris Saint-Germain. Leonardo travaille sur ce dossier depuis de longs mois, et tandis qu’il est proche d’obtenir l’accord de Neymar, le directeur sportif du PSG n’a toujours pas réussi à convaincre Kylian Mbappé. Les négociations ne bloquent pas sur le volet financier dans la mesure où Paris est prêt à augmenter considérablement les émoluments de l’attaquant français. En revanche, Kylian Mbappé souhaite être certain du projet sportif de Paris et de l’effectif qui sera composé par la direction pour prolonger, d’où la lenteur extrême des négociations.

Très actif ce mardi en marge des discussions avec l’UEFA pour s’opposer au projet de SuperLigue, Nasser Al-Khelaïfi était de passage sur El Chiringuito TV. Fort logiquement, le journaliste Diego Plaza Casals a demandé au président du PSG si Kylian Mbappé serait toujours un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. La réponse de Nasser Al-Khelaïfi ne laisse aucune place au doute. « Oui, bien sûr » a répondu « NAK », absolument persuadé qu’un accord finira par être trouvé entre l’ancien attaquant de l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain.

Après la victoire de Paris contre Saint-Etienne au Parc des Princes dimanche après-midi (3-2), Canal + a demandé à Kylian Mbappé si son intention était de poursuivre sa carrière au PSG. Mais le principal intéressé s’est montré toujours aussi mystérieux. « On gagne les matchs. C’est le plus important » avait-il répondu à Olivier Tallaron. Autant dire que pour savoir de quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé, il faudra encore patienter même s’il n’y a pas véritablement de grand suspense à en croire les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi ce mardi.