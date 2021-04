PSG : Mbappé au Real, le brutal démenti

Dans : PSG.

Selon les informations délivrées par le média espagnol Cuatro, Kylian Mbappé est déterminé à rejoindre le Real Madrid au mercato estival.

La participation du club merengue à la SuperLigue et les atermoiements du PSG à ce sujet auraient fini de convaincre Kylian Mbappé de rallier le Real Madrid cet été. Au micro d’El Chiringuito, le président madrilène Florentino Pérez a logiquement été invité à s’exprimer sur le brulant dossier Kylian Mbappé. Bien trop prudent pour s’avancer publiquement sur l'avenir de l’attaquant du PSG, le président du Real Madrid a nié en bloc tout contact avec Kylian Mbappé au cours des dernières semaines dans l’optique d’un transfert.

« Je ne lui ai pas parlé. Je peux vous assurer que je ne lui ai pas parlé depuis des années. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti dans les journaux. C'est un très bon joueur. Madrid a besoin de changement, mais je ne parle pas de Mbappé » a expliqué Florentino Pérez, démentant en bloc les informations au sujet d’une signature imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid. Quid alors de Cristiano Ronaldo, également annoncé dans le viseur du club merengue en cas de départ de la Juventus Turin ? Là encore, Florentino Pérez a nié tout contact. « Non, il ne reviendra pas parce qu'il a un contrat avec la Juventus. Mais pour moi, ça n'a pas de sens de revenir. Je l'aime beaucoup, il nous a beaucoup donné ».

Enfin, le patron du Real Madrid et de la SuperLigue s’est montré un petit peu plus bavard au sujet de Sergio Ramos. Le capitaine des Merengue est en fin de contrat au mois de juin et le pessimiste est de mise dans le camp du Real Madrid quant à sa prolongation. « J'adore Sergio Ramos mais nous sommes dans une très mauvaise situation financière, personne ne met l'argent et nous devons être réalistes, nous sommes tous très mal. Il n'a pas accepté de baisser son salaire cette saison. Je n'ai pas dit qu'il quitterait le club. Beaucoup de choses peuvent arriver ». Entre crise financière et crise institutionnelle avec la création de la SuperLigue, le mercato estival promet d’être explosif. Au Real Madrid et ailleurs…