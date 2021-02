PSG : Mbappé, réponse obligatoire avant le 10 mars !

Dans : PSG.

Le PSG travaille activement sur la prolongation de contrat de Neymar et Mbappé, avec l'objectif de garder ses deux stars jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar en 2022.

Arrivés tous deux en 2017 à Paris, Neymar et Kylian Mbappé sont liés avec le club de la capitale jusqu'en juin 2022. Si les négociations avec le Brésilien sont très avancées, la situation est plus floue concernant le champion du monde 2018. Dans un entretien pour France Bleu, Leonardo s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet, réitérant la volonté du club de conserver l'international français. Toutefois, la direction parisienne attend une réponse de son joueur avant le 10 mars, date du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Barça, lui qui hésite actuellement entre rester à Paris ou découvrir un nouveau championnat en signant au Real Madrid. Mais au-delà de l'aspect sportif, les prolongations des deux joueurs entrent dans un objectif plus large de la part du Qatar.

En effet, si l'on en croit les informations de Marca, l'objectif prioritaire du PSG est de conserver Neymar et Mbappé jusqu'à la Coupe du Monde 2022 au Qatar pour profiter de leur notoriété mondiale pour promouvoir la compétition. Pour convaincre l'ancien buteur de l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain est prêt à augmenter de manière conséquente son salaire. Une chose est sûre, Mbappé ne partira pas gratuitement à la fin de son contrat, il prolongera ou partira au terme de la saison, rapportant une belle somme au PSG. En plus des dirigeants parisiens, le Real Madrid espère également être fixé rapidement. En cas de prolongation du Français à Paris, le club espagnol se tournerait alors vers Erling Haaland. À l'inverse, c'est Lionel Messi qui serait la cible numéro 1 du PSG en cas de départ de Mbappé. Quoiqu'il arrive, le choix du numéro 7 aura des répercussions sur le mercato de nombreux clubs européens.