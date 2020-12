PSG-OL : Dubois à Paris, Kylian Mbappé donne son feu vert

Dans : PSG.

Intéressé par Houssem Aouar dans l’optique du prochain mercato estival, le PSG songe également à un autre taulier de l’Olympique Lyonnais.

Tandis que le Paris Saint-Germain s’est offert Alessandro Florenzi cet été, le club de la capitale est toujours séduit par le profil de Léo Dubois. Et pour cause, selon les informations de Paris Fans, l’ancien capitaine du FC Nantes a un profil qui intéresse grandement Leonardo. Le directeur sportif du PSG n’est pas sans savoir que la présence de joueurs français est capitale dans l’optique des listes de Ligue des Champions. Ainsi, le recrutement d’un international tricolore au poste de latéral droit ne serait pas pour déplaire au Brésilien. Le média croit savoir que Léo Dubois est suivi par le PSG depuis près de deux ans, et qu’un deal cet été est envisageable.

De son côté, Léo Dubois est intéressé par la perspective de rejoindre le Paris Saint-Germain. S’il n’ira évidemment pas au clash pour quitter l’OL, le défenseur droit de l’Equipe de France verrait d’un bon œil un transfert à Paris, un club qui lui permettrait de franchir un cap sans pour autant s’aventurer à l’étranger. Surtout, un détail très important pourrait être décisif dans le dossier Léo Dubois, il s’agit du feu vert de Kylian Mbappé. L’ancien Monégasque connaît parfaitement le défenseur de Lyon, pour le côtoyer régulièrement en Equipe de France. Et à en croire le média pro-PSG, Kylian Mbappé a clairement fait savoir à Leonardo que le recrutement de Léo Dubois serait positif pour le club de la capitale. Un constat également valable pour Houssem Aouar, que Kylian Mbappé aimerait attirer à Paris. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi accédera aux requêtes de son attaquant de 21 ans, qui est lui toujours en négociations pour prolonger son contrat au-delà de 2020…