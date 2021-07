PSG : Mbappé refuse une offre dingue

Dans : PSG.

Encore et toujours en réflexion par rapport à son avenir au sein du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait refusé une grosse offre d’un géant de Premier League.

Suite à un Euro 2021 compliqué avec l’équipe de France, Kylian Mbappé profite de quelques jours de vacances pour tenter de se reconstruire. Histoire de digérer le plus gros échec de sa carrière, avec son tir au but manqué face à la Suisse en huitièmes de finale, le champion du monde passe du bon temps avec ses proches. Mais très rapidement, ses obligations vont le rattraper. Vu que dès la fin du mois de juillet, il va devoir reprendre le chemin de l’entraînement du côté du Camp des Loges. Une reprise qu’il abordera avec plaisir, et avec l’objectif de repartir du bon pied en vue de la saison 2021-2022, au cours de laquelle il ambitionnera encore de remporter la Ligue des Champions. Avec le PSG ou avec un autre grand club européen ? La question reste pour l’instant sans réponse…

Mbappé dit non à Manchester United

Car si son ami Neymar a prolongé son bail et va donc rester à Paris, Mbappé, lui, n’a plus qu’une année de contrat avec le club de la capitale. Une situation qui commence à inquiéter tout le monde autour du Parc des Princes. Car même si Nasser Al Khelaifi est confiant dans ce dossier, Mbappé reste courtisé. Alors que le nom du Real Madrid traîne toujours, Manchester United serait déjà passé à l’action pour Mbappé. Après avoir lâché l’affaire pour Erling Braut Haaland, MU aurait effectivement offert un contrat en or au Tricolore en vue de l’été prochain. Selon Don Balon, c’est un bail de 35 ME par saison que l’équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a proposé à Mbappé. Un deal mis de côté par le Parisien, qui ne veut pas aller à Old Trafford. Tout simplement parce qu’il privilégie d’autres options, comme celle du Real Madrid ou du Liverpool de Jurgen Klopp. Mais pour l’instant, Mbappé est toujours un joueur du PSG. Et sachant que la direction qatarie veut offrir le même salaire que Neymar à sa star française, à savoir 30 ME par an, tout le monde pourrait trouver son compte dans une prolongation de contrat à Paris.