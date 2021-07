PSG : Mbappe à Liverpool, un Frenchie pousse

Dans : PSG.

Au tour d’Emmanuel Petit de donner son avis dans le feuilleton Kylian Mbappe. Pour l’ancien champion du monde 98, Liverpool s’avère être la destination parfaite pour l’attaquant français.

L’été avance et la question de l’avenir de Kylian Mbappe n’est toujours pas réglée. Les négociations entre le buteur et Leonardo semblent au point mort. Nasser Al-Khelaïfi a pris lui-même les choses en main mais pour le moment sans succès. Kylian Mbappe honorera-t-il sa dernière année de contrat avant de partir libre dans le club de son choix ? Prolongera-t-il au PSG ? Le Real Madrid est-il prêt à casser sa tirelire dès cet été ? Toutes ces questions sont pour le moment sans réponses. AS assurait récemment que le président des Merengue, Florentino Pérez était prêt tranquillement à attendre juin 2022. En attendant, les prises de position se multiplient sur l’avenir de Kylian Mbappe. Emmanuel Petit a exprimé son opinion pour Goal, et il envoie l’ancien joueur de Monaco en Premier League.

« Il y a si peu de clubs dans le monde qui peuvent se permettre de payer son salaire, il est donc possible que, s'il venait à partir, il aille en Premier League. La meilleure solution pour lui pourrait être Liverpool. Le Real Madrid et Barcelone n'ont plus d'argent, alors peut-être que l'équilibre des pouvoirs en Europe s'éloigne de l'Espagne. Ces clubs ne seront plus aussi forts qu'avant. Kylian Mbappe a encore un an de contrat avec le Paris Saint-Germain, et il n'a toujours pas signé de nouvel accord. Il semble qu'il se soit disputé avec Leonardo, le directeur sportif du club. Mais Mbappe a de grandes ambitions, il veut atteindre tant d'objectifs dans le football. Il voulait obtenir un signal du club et le PSG a maintenant signé Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et ils vont engager Gianluigi Donnarumma. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu'ils ont fait un aussi bon mercato. Ce sont de très bons joueurs avec du leadership et du talent, ce dont le PSG avait besoin. Ils ont répondu à la demande de Mbappe. Si Mbappe décide d'attendre et de partir gratuitement dans un an, il subira tellement de pression, surtout après avoir été déçu lors de l'Euro. En revanche, Kylian Mbappe pourrait remporter le Ballon d'Or en restant au Paris Saint-Germain. Ils ne sont pas loin de remporter la Ligue des champions, et je suis presque sûr qu'avec les nouveaux joueurs qui entrent dans le vestiaire, ils ont une équipe très solide. Tôt ou tard, ils vont gagner la Ligue des champions, c'est sûr », a estimé Emmanuel Petit. Le rêve de Kylian Mbappe semble être le Real Madrid. Reste à savoir s’il serait prêt à faire un détour dans sa carrière par l’Angleterre.