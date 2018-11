PSG : Mbappé raconte son coup de foudre avec Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Dès ses premiers jours au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a toujours affiché une belle complicité avec son coéquipier Neymar.

Sur le rectangle vert, les deux Parisiens se cherchent constamment, multiplient les combinaisons et célèbrent leurs buts ensemble, quitte à mettre le buteur Edinson Cavani de côté. Et leur proximité dépasse le cadre du terrain puisqu’ils sont aussi amis au quotidien. Il faut dire que leur relation avait déjà commencé alors qu’ils n’étaient pas encore partenaires, juste avant la signature du Français en fin de mercato estival 2017.

« On a commencé à discuter avant que j’arrive à Paris. Il avait déjà signé, il me demandait quand j’allais arriver, a raconté le champion du monde à ESPN. Au début, c’était un peu difficile, parce que je ne parlais pas bien anglais, lui non plus. J’ai pris quelques leçons. Je lui parlais un peu en espagnol, comme il a joué à Barcelone. Maintenant, nous parlons bien en anglais, on arrive à communiquer, il y a des affinités qui se sont créées, c’est très bien. » Et qui sait ? Peut-être qu'un jour, Neymar apprendra la langue de Molière.