PSG : Mbappé prolongé, le Qatar n'abandonnera jamais

Auteur d’un très gros match face au Havre, Kylian Mbappé entend bien tout casser avec le PSG en cette fin de saison très excitante.

Pleinement concerné par le projet parisien, l’international français est plus important que jamais à la suite du départ d’Edinson Cavani. L’ancien attaquant de l’AS Monaco se sent bien à Paris, et son envie de remporter des titres ne cesse de déteindre sur ses coéquipiers. En revanche, Kylian Mbappé n’a toujours pas accepté de prolonger son contrat au-delà de 2022 avec le Paris Saint-Germain. Une situation qui commence sérieusement à inquiéter la direction parisienne, d’autant que le journal Marca explique que cela fait près de deux ans que le PSG tente de faire signer un nouveau contrat à sa star offensive, mais en vain.

Antero Henrique avait amorcé les discussions

A l’époque où il était encore en poste, Antero Henrique avait amorcé les discussions avec l’entourage de Kylian Mbappé dès la saison 2018-2019 pour une prolongation de contrat. Deux années sont passées, Leonardo est arrivé, le Paris Saint-Germain a retrouvé les quarts de finale de la Ligue des Champions… mais Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé. Le champion de France en titre est prêt à faire des folies financières pour blinder son n°7, mais ce dernier semble encore hésiter pour son avenir. Il faut dire que le Real Madrid reste présent dans un coin de sa tête, Zinedine Zidane ayant clairement fait de Kylian Mbappé sa priorité absolue pour le mercato estival de 2021. Or, en cas de signature d’un nouveau contrat qui le lierait au minimum au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, Kylian Mbappé n’aurait plus aucune chance de partir la saison prochaine. Le dilemme est donc crucial pour le joueur, d’où cette interminable attente.