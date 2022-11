PSG : Mbappé plus fort que jamais, les chiffrent parlent

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec déjà 17 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé réalise un début de saison parfait avec le PSG.

Plus en retrait par rapport à la saison dernière, Kylian Mbappé est surtout mieux accompagné au Paris Saint-Germain. Et pour cause, Neymar et Lionel Messi font honneur à leur statut, ce qui n’était pas du tout le cas la saison dernière, et cela change la donne. La « MNM » est enfin formée et tour à tour, Neymar, Messi et Mbappé brillent sous les couleurs du PSG que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. L’impression générale est pourtant que Kylian Mbappé est moins décisif que la saison dernière. En réalité, ce n’est pas le cas selon le Parisien, qui explique que le champion du monde 2018 n’a jamais été aussi décisif sur un début de saison. Sur les 18 sorties officielles du PSG depuis le mois d’août, il totalise 17 buts et 4 passes décisives. Il fait encore mieux que son meilleur début de saison, en 2018, avec 13 buts et 7 passes décisives alors. Mbappé donne pourtant l’impression d’être moins décisif et moins indispensable au PSG. Cela est surtout la conséquence d’une moins bonne image selon le quotidien francilien.

Mbappé, un déficit de sympathie au PSG ?

« Son image a été ternie par de multiples points extra sportifs ces derniers mois » analyse le journaliste Sébastien Nieto dans son article avant de poursuivre. « Son agacement à propos du mercato parisien, sa relation avec Neymar, sa position sur le terrain dans le système de Galtier, ses rires lors de la polémique « char à voile », ses envies de départ après une prolongation en grande pompe, nos révélations à propos de ses mirobolants revenus... tout cela suscite de multiples commentaires et éclipse ses excellentes performances sportives » estime le journal parisien, pour qui Kylian Mbappé est donc moins aimé que par le passé au Paris Saint-Germain, mais toujours aussi fort et décisif pour autant. Le fait que Neymar et Lionel Messi reviennent également de très loin cette saison, incite les suiveurs du club parisien à souligner ce retour de flamme. Néanmoins, si Mbappé continue comme ça, nul doute que ses statistiques hors du commun referont du numéro 7 parisien le joueur adoré par le public qu’il a toujours été. Que ce soit avec le PSG mais également avec l’Equipe de France alors que se profile la Coupe du monde au Qatar cet hiver.