PSG : Mbappé partant, Paris prêt à piocher en équipe d'Algérie ?

Dans : PSG.

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain envisagerait de se renforcer du côté de Manchester City. En effet, le club de la capitale s’intéresserait à Riyad Mahrez.

Si le Tribunal arbitral du sport confirme la sanction, Manchester City, exclu des coupes d’Europe pour les deux prochaines saisons, devra peut-être laisser filer un ou plusieurs joueurs majeurs cet été. Beaucoup de clubs risquent de venir aux renseignements pour connaître la disponibilité de certains éléments. D’ailleurs, des rumeurs commencent déjà à circuler, notamment au sujet de Riyad Mahrez. En effet, le champion d’Angleterre serait prêt à libérer son milieu offensif de 29 ans, que le média italien Calciomercato situe dans le viseur du Paris Saint-Germain. Une information plutôt étonnante.

Bien sûr, l’international algérien est un joueur de grande qualité, lui qui est impliqué sur 23 buts avec Manchester City cette saison toutes compétitions confondues. Mais dans son profil d’ailier droit en faux pied, le club de la capitale possède déjà Angel Di Maria et Pablo Sarabia. Cela n’empêche pas ESPN de relayer l’information et d’ajouter que le Paris Saint-Germain devra renforcer son secteur offensif si Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid. Rien de plus qu’une hypothèse sachant que la direction francilienne fait le maximum pour prolonger son contrat qui expire en 2022. Et quoi qu’il en soit, un départ de l’attaquant français semble exclu dans les prochains mois.