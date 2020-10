PSG : Mbappé part, Neymar reste, la bombe du mercato 2021 !

Dans : PSG.

Neymar et Kylian Mbappé seront en fin de contrat en juin 2022, et si l'Emir du Qatar souhaite garder ses deux stars, c'est un autre scénario qui se profile au mercato.

Pour débuter ce mardi sa campagne de Ligue des champions avec la réception de Manchester United, le Paris Saint-Germain aura plusieurs absents, mais pourra compter sur ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé. Le duo magique du PSG a bien failli connaître le nirvana en août dernier, mais le Bayern Munich a privé le joueur français et son compère brésilien du sacre tant attendu en C1. Gagner cette Ligue des champions est toujours une obsession pour le Qatar, et du côté de Doha on compte sur Mbappé et Neymar pour enfin y parvenir. Tout cela en sachant que les deux stars seront en fin de contrat en 2022, ce qui oblige le Paris Saint-Germain à se positionner dès cette saison. Pour Le Parisien, les deux joueurs, qui s’apprécient, risquent cependant de connaître des destins croisés en juin prochain.

Le média francilien affirme en effet que le PSG ne réussira pas à convaincre Kylian Mbappé de rester, tandis qu’au contraire du champion du monde français, Neymar est lui ouvert à une prolongation avec le club de la capitale. « Sans doute dans l'impossibilité de garder Mbappé, le PSG tentera de prolonger Neymar mais pour l'instant, les pourparlers n'ont pas commencé, au grand dam du clan brésilien. Après avoir voulu partir en catimini à l'été 2019, le numéro 10 se sent vraiment bien en France et au sein du PSG, l'un des rares clubs au monde à pouvoir lui offrir ce salaire et plus si affinités s'il poursuit l'aventure », explique Dominique Sévérac. Il n’est pas certain que du côté des supporters parisiens on soit opposé à ce scénario qui verrait Mbappé partir et Neymar rester.