PSG : Mbappé ou un autre, la dernière demande de Neymar

Alors que l’on annonce un accord avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, la prolongation de Neymar n’est pas encore officielle. A en croire la presse espagnole, le Brésilien réclame la garantie d’évoluer aux côtés d’une star du calibre de Kylian Mbappé la saison prochaine.

C’était l’autre bonne nouvelle de la soirée pour le Paris Saint-Germain mercredi. Après la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Neymar a publiquement dissipé les doutes concernant sa prolongation. « Ce (renouvellement de contrat avec le PSG) n'est plus un problème, confiait le meneur de jeu. Évidemment, je me sens très à l'aise au PSG où je suis chez moi. Je me sens plus heureux qu’avant à Paris. » Mais comme souvent lorsqu’il s’agit du Brésilien, la presse espagnole donne une version différente.

Selon nos confrères de Don Balon, Neymar a bien donné son accord au PSG pour prolonger son bail qui expire en 2022. Mais l'international auriverde aurait une dernière exigence avant de signer. En effet, l’ancien joueur du FC Barcelone réclamerait la garantie d’évoluer aux côtés d’une star la saison prochaine. Ce grand nom pourrait être son coéquipier Kylian Mbappé mais à l’heure actuelle, le club de la capitale n’est pas en mesure de promettre la prolongation de son attaquant également sous contrat jusqu’à l’année prochaine.

Pochettino d’accord avec Neymar

Le Français se dit toujours en phase de réflexion pendant que le Real Madrid, et sans doute d’autres formations en Europe, se tiennent à l’affût en cas de réponse négative au PSG. C’est pourquoi le champion de France, si jamais Kylian Mbappé devait être transféré cet été, penserait au buteur de Tottenham Harry Kane, au Blaugrana Lionel Messi que l’on sait proche de Neymar, et au Bianconero Cristiano Ronaldo dont les 36 ans font quand même douter. A noter que le coach Mauricio Pochettino validerait la condition fixée par son numéro 10.