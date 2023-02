PSG : Mbappé ou mourir, l'incroyable message

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Cette fois le PSG entre dans une vraie zone de haute montagne puisque vont s'enchaîner des matchs contre l'OM au Vélodrome, Monaco à Louis II et le Bayern Munich. Et tout cela sans Kylian Mbappé, à priori.

Les supporters du Paris Saint-Germain l’ont compris samedi lors du match entre les champions de France et le TFC, rien ne va être simple dans le calendrier totalement démentiel qui débute mercredi en Coupe de France avec un voyage à très haut risque au Vélodrome pour y défier l’Olympique de Marseille. Car pour cette rencontre, c’est probablement une formation similaire à celle alignée contre Toulouse qui sera sur le terrain, à l’exception notable du retour de Marco Verratti. Une fois ce choc encaissé, les regards se tourneront vers la Ligue des champions et le choc du 14 février contre le Bayern Munich. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra probablement se passer du joueur qui hante encore les nuits bavaroises, Kylian Mbappé. Et sans son numéro 7 français, le PSG n’est pas du tout la même équipe. Proche de Kyk’s et en forme actuellement, Achraf Hakimi ne le cache pas, il faut prier pour que Mbappé soit là contre le Bayern Munich.

Mbappé ou rien, le PSG au bord du précipice

Même si officiellement le staff médical a prévu trois semaines d’arrêt pour l’attaquant français suite à son souci musculaire contre Montpellier, l’international marocain veut croire au miracle, car sinon le Paris Saint-Germain risque d’énormément souffrir. « Évidemment, c’est dur. Kylian aide beaucoup l'équipe, et sans lui c'est sûr que c'est difficile. On va trouver la solution pour continuer dans la bonne mentalité, continuer à avoir des résultats et qu'on ne voit pas trop que Kylian n'est pas là. S’il sera là contre le Bayern Munich ? Je ne sais pas, la priorité c'est son physique. S'il y arrive, c'est mieux pour nous, sinon on va trouver des solutions », a confié Achraf Hakimi, qui sous-entend donc que Kylian Mbappé n’est pas forfait à 100% pour le choc des Ligues des champions, confirmant ainsi implicitement les propos de Julian Nageslmann, lequel ne croit pas au forfait de Mbappé.

Kylian Mbappé a un message pour ses coéquipiers. " Allez Paris ❤️💙" pic.twitter.com/nbj0d106Xn — La Source Parisienne (@lasource75006) February 4, 2023

Absent samedi dans les tribunes du Parc des Princes, Kylian Mbappé n'était cependant pas devant une série télé ou en train de jouer à un jeu vidéo, puisque sur les réseaux sociaux. Le vice-champion du monde 2022 a en effet posté une image depuis le Camp des Loges. Sur son ordinateur, le meilleur buteur du PSG cette saison (13 buts), suivait la rencontre entre son équipe et le TFC et adressait un message de soutien à ses coéquipiers, tout en travaillant physiquement. De quoi forcément relancer toutes les supputations concernant un retour précoce à la compétition et pourquoi pas pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. Kylian Mbappé est un joueur d'une autre planète, et rien ne semble impossible, même si forcément il y a un risque de rechute plus sérieuse s'il revenait trop tôt. Chez les supporters parisiens, on veut cependant y croire, l'absence Mbappé semblant impossible à compenser.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En réponse à sa story sur Instagram, les fans du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé ont été unanimes pour lui souhaiter un retour plus rapide que l'annonce le communiqué médical publié jeudi par le PSG. « Mbappé au camp des loges au lieu d'être au Parc j'ai envie de croire à la théorie Naggelsman », a ainsi lancé un supporter parisien sur Twitter. Il est vrai que le visage montré par le leader de Ligue 1 contre le TFC a été très inquiétant par moment et que comme le dit Achraf Hakimi, il serait mieux que Mbappé soit là contre Munich. A l'heure où Christophe Galtier commence à être sérieusement secoué, Paris a besoin de l'ensemble de ses atouts, et l'ancien Monégasque est probablement le plus important dans son jeu.